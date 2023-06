Sopralluogo sul relitto nel Lago Maggiore: difficile il recupero a Lisanza

Un recupero complesso, difficile, che ha visto una prima fase legata all’impiego dei palloni di sollevamento dei vigili del fuoco ma che prevederà l’impiego di una gru sull’acqua per riportare in secca il relitto dove morirono una settimana fa 4 persone durante la tempesta sul Verbano.

Questa mattina, lunedì 5 giugno, fonti d’agenzia hanno riportato di un sopralluogo da parte dei tecnici che si occupano del recupero a Lisanza: nonostante i numerosi tentativi di riportare a riva il relitto utilizzando palloni ad aria, lo scafo è ancora bloccato a qualche centinaio di metri dalla riva.

Non è escluso che gli specialisti possano optare per una maxi gru, da trasportare e installare sulla riva e procedere ad un altro tentativo. L’esame del relitto è fondamentale per le indagini. Indagato per naufragio e omicidio colposo sono lo skipper, Claudio Carminati, che nel rovesciamento dell’imbarcazione ha perso la compagna, Anya Bozhkova, 50 enne di origini russe (sabato scorso i funerali), morta insieme all’ex agente del Mossad Erez Shimoni, 53 anni, e a due agenti dell’intelligence italiana, Claudio Alonzi, 62 anni e Tiziana Barnobi, di 53.