Sostenibilità ambientale e welfare aziendale: Elmec Informatica presenta il nuovo bilancio di sostenibilità

Elmec Informatica, managed service provider con oltre 730 dipendenti e 155 milioni di euro di fatturato, annuncia la presentazione del nuovo bilancio di sostenibilità aziendale, il documento di rendicontazione che rappresenta una testimonianza tangibile dell’impegno costante che l’azienda pone nel promuovere un ambiente di lavoro sostenibile, inclusivo e stimolante.

Il nuovo bilancio di sostenibilità verrà presentato oggi, mercoledì 7 giugno, in occasione della settimana della sostenibilità di Elmec Informatica in programma dal 5 all’8 giugno, dove dipendenti e stakeholder avranno l’opportunità di aderire a una serie di attività organizzate dall’azienda.

IL SUCCESSO SI MISURA ANCHE CON L’IMPATTO SOCIALE CHE GENERA

«La creazione di un contesto lavorativo positivo è una priorità per noi – afferma Rinaldo Ballerio, presidente di Elmec Informatica – Siamo molto orgogliosi di presentare il nuovo bilancio di sostenibilità che sottolinea il nostro costante impegno nel contribuire al benessere delle persone e dell’ambiente. Il successo di un’azienda non si misura solo in termini di risultati finanziari, ma anche nell’impatto sociale che è in grado di generare. Continueremo a investire nelle nostre risorse umane e a promuovere un luogo di lavoro dove i dipendenti possano sentirsi valorizzati, motivati e in grado di dare il meglio di sé».

Il nuovo bilancio di sostenibilità raccoglie quindi tutte le iniziative messe in campo dall’azienda per generare un impatto positivo a livello ambientale e sociale, azioni in linea con i criteri del Global Reporting Initiative e dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile dell’Onu. Tra le più rilevanti, il progetto di economia circolare sviluppato insieme a Buytec, società del gruppo impegnata nel ricondizionamento di smartphone, notebook e tablet. L’obiettivo principale è ridurre gli sprechi e combattere l’obsolescenza programmata dei dispositivi tecnologici, basti pensare che solo nel 2022 sono stati ricondizionati ben 5.500 prodotti, trend destinato a crescere in futuro.

LA CURA DELLA PERSONA

L’azienda ha inoltre avviato e sostenuto progetti dedicati alla cura e alla salute delle persone. Attraverso nuove partnership, come quella con associazioni LILT, Lega Italiana per la Lotta ai Tumori, Elmec Informatica ha dato la possibilità a ben 360 dipendenti, tra uomini e donne, di sottoporsi a una visita di controllo durante l’orario lavorativo e direttamente all’interno dell’ambulatorio aziendale.

VENITE AL LAVORO IN BICICLETTA

Volta a sensibilizzare le persone alla mobilità sostenibile, Elmec Solar, Business Unit dedicata alle energie rinnovabili e al fotovoltaico, ha invitato i dipendenti del gruppo a raggiungere l’ufficio con i mezzi pubblici, in bicicletta o semplicemente camminando. Anche quest’anno si terrà la 50×50 Challenge dal titolo “Passi coraggiosi”. Una Challenge sportiva alla portata di tutti che avrà lo scopo di sostenere la Fondazione Felicita Morandi, una realtà impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, la cui raccolta andrà a sostegno della nuova Casa Rifugio, un luogo sicuro dove le donne vittime di volenza possono ricevere protezione insieme ai propri figli. Per ogni persona che completerà 50 km a piedi, 150 km in bicicletta o 10 km a nuoto, l’azienda devolverà la medesima cifra in euro alla Fondazione.

FESTA D’ESTATE

Infine, Elmec Informatica ha organizzato l’immancabile Festa d’Estate dove i dipendenti potranno vivere un momento di svago e divertimento all’insegna dello sport. Sono quindi previsti tornei di basket, calcetto, calcio balilla, ping pong e molto altro. Per ripercorre gli impegni e i risultati ottenuti da Elmec Informatica nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa è possibile scaricare il nuovo Bilancio di Sostenibilità a questo link.