Sport, cultura e tradizione: a Laveno Mombello torna “Slow Lake”

È iniziata il 3 e terminerà il 18 giugno la terza edizione di “Slow Lake, Festival di Sport, Cultura e Tradizione”, organizzato dal Comune di Laveno Mombello con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio di Camera di Commercio di Varese.

L’iniziativa offre un modo nuovo e inclusivo per riscoprire il territorio, le tradizioni e la storia attraverso percorsi sportivo-naturalistici e attività che vedono la collaborazione attiva di cittadinanza e associazioni e il coinvolgimento diretto del Consiglio Comunale dei Giovani. «I tre filoni su cui si sviluppa il Festival Slow Lake, ossia sport, cultura e tradizione» dichiara Barbara Sonzogni, Assessore al Turismo, Sport e Terzo Settore di Laveno Mombello «sono una testimonianza di come le risorse e le ricchezze del nostro territorio, seppur appartenenti ad ambiti differenti, siano interconnesse tra loro e possano coesistere e sostenersi l’un l’altra, ampliando l’offerta per i cittadini, i visitatori e i turisti.»

Il Festival ha preso il via sabato 03 giugno con la presentazione presso le Officine dell’Acqua del progetto “Il ritorno dell’Inglesina”, sviluppato dall’Associazione Vele d’Epoca Verbano e sostenuto dal Comune di Laveno Mombello, che ha visto il recupero e il restauro di questa imbarcazione divenuta nel tempo un’icona del lago Maggiore. A seguire il varo presso il pontile di piazza Caduti sul Lavoro di Giada e Jolanda, due delle prime imbarcazioni restaurate.

Da sabato 03 e fino al 18 giugno, presso la Biblioteca Comunale A. Pozzi, sarà inoltre possibile visitare la mostra “Storie di Motocross” con l’esposizione di poster, locandine e foto storiche di un’attività di grande tradizione storico-sportiva in provincia di Varese e in modo particolare a Laveno Mombello, che per anni ha ospitato importanti gare internazionali, tra cui il Campionato del Mondo.

Slow Lake proseguirà fino al 18 giugno con un ampio programma di iniziative e attività sviluppate sull’intero territorio, consultabile sul sito dell’evento: bit.ly/festivalslowlake

Il programma:

03-04-11 giugno: apertura Campi da Beach Volley presso l’area verde Gaggetto (utilizzo gratuito con prenotazione obbligatoria)

07 giugno: presentazione del libro “I sentieri del Ben-Essere” a cura degli autori Gigi Bellaria e Massimo Fidanza presso Villa Frua

08-09 giugno: visite alle “Officine dell’Acqua”, area espositiva nata per salvare, tramandare e riscoprire il secolare rapporto con il Lago e le Vie d’acqua

08 giugno: presentazione dei percorsi “La Torbiera di Mombello” e “I luoghi della ceramica”, per scoprire la storia della ceramica a Laveno Mombello e gli aspetti storici, naturalistici e culturali di un piccolo angolo di biodiversità in provincia di Varese. Seguirà aperitivo e visita al percorso “I luoghi della ceramica” con partenza da Villa Frua.

09 giugno: visita al percorso “La Torbiera di Mombello” con partenza dal parcheggio di via Gorizia a Mombello

09-11 giugno: alla scoperta del territorio con il Nordic Walking attraverso due percorsi storico naturalistici con partenza dall’area verde Gaggetto e dalla frazione di Cerro

10 giugno: FuoriFestival, evento di arte musica e sport organizzato nell’area verde Gaggetto dal Consiglio Comunale dei Giovani

11 giugno: ciclopedonalizzazione della SP 69 nel tratto Laveno Mombello-Cerro e giornata dedicata al Plogging, per prendersi cura del territorio facendo attività sportiva.

15 giugno: Show Cooking “Sapori e tradizioni del nostro lago”. Ai fornelli Pierre Ley che ci proporrà la ricetta di riso in cagnone con pesce persico.