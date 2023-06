Studenti e professori del Manzoni ricordano Angelo Rizzi: al Teatro di Varese un concerto in sua memoria

Il 6 giugno alle ore 21, presso il Teatro di Varese in Piazza della Repubblica, si terrà un evento speciale in memoria di Angelo Rizzi, talentuoso giovane musicista scomparso prematuramente il 14 maggio scorso a soli 17 anni. L’evento è stato organizzato da studenti, professori e dal preside del Liceo musicale Manzoni di Varese, dove Angelo era un amato membro della comunità scolastica.

Angelo Rizzi era noto per il suo amore per la musica, che coltivava con passione e dedizione. La sua mancanza è fortemente avvertita da chi lo conosceva, e il concerto è un’opportunità per i partecipanti e i suoi compagni di ricordarlo attraverso la musica.

L’evento è stato dedicato ad Angelo dai suoi compagni di scuola, dal preside e dai docenti. Uno dei momenti clou della serata sarà l’esecuzione della composizione di Angelo che si era classificata al terzo posto nel bando di concorso dedicato a Paolo Rindi.

Il Liceo musicale Manzoni invita tutti coloro che desiderano ricordare Angelo a partecipare a questa serata speciale. Attraverso la sua musica, si terrà viva la sua memoria.