Successo per la prima edizione di Granforcora Bike: a vincere è il campione di ciclocross Cristian Cominelli

Prima edizione perfettamente riuscita per la Gran Forcora Bike, manifestazione inserita nella Coppa Lombardia Mtb e organizzata dall’Mtb San Martino, una delle società più in vista del panorama varesino e non solo.

A Maccagno sono stati centinaia i partecipanti rimasti entusiasti dalla bellezza paesaggistica del tracciato di circa 43 chilometri, con panorami mozzafiato sul Lago Maggiore.

La gara ha confermato lo splendido stato di forma dell’ex campione italiano di ciclocross Cristian Cominelli (Cycling Café), vincitore un paio di settimane fa della Marathon dei Monti Lucretili a Palombara Sabina (RM).

Cominelli ha dominato la competizione chiudendo in 2h22’31” con 2’39” su Mattia Zunino (Team Spacebikes) e 2’44” su Luca Zanasca (Team Comobike). Fra le donne prima posizione per Yara Sabrina Monte (Racing Team Rive Rosse) che 3h11’31” ha prevalso con un enorme vantaggio su Maryann Huckvale (Bicitime Racing Team), ben 27’43”. Terza piazza per Elisabetta Scott Di marco (Cassinis Cycling Team) a 45’16”.

Particolarmente apprezzato il lavoro dei volontari sparsi sul percorso, come il dislocamento dei punti di assistenza dopo 18 e 23 km che ha permesso a molte società di poter dare sostegno ai propri atleti. Una gara che è diventata parte del territorio, condivisa da tante associazioni e dall’Amministrazione Comunale, pronta a dare il sostegno a un evento che vuole durare avendone tutte le possibilità.