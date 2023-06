Sul Lago Maggiore i nuovi episodi della serie Netflix “Lidia Poët”

La prima stagione è stata una rivelazione nel palinsesto di Netflix e la seconda e attesa stagione sarà girata anche sulle rive del Lago Maggiore. Parliamo della serie “La legge di Lidia Poët”, successo di pubblico sulla piattaforma online, che avrà anche la cittadina di Arona come set delle prossime puntate.

In totale sono sei gli episodi che saranno realizzati nei prossimi mesi, le cui riprese – iniziate proprio questa settimana – si svolgeranno ancora a Torino e in alcune località del Piemonte, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Nel cast, oltre a Matilda De Angelis nel ruolo della protagonista e a Eduardo Scarpetta in quello del giornalista Jacopo Barberis, tornano Pier Luigi Pasino (Enrico Poët, fratello di Lidia), Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill (rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia) e Dario Aita (Andrea Caracciolo). A loro si unisce Gianmarco Saurino, nei panni del procuratore Fourneau. La seconda stagione, scritta da Flaminia Gressi, Guido Iuculano e Davide Orsini, con la regia di Matteo Rovere, Letizia Lamartire e Pippo Mezzapesa, prodotta da Matteo Rovere e Groenlandia, società del Gruppo Banijay, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, continua a raccontare la storia liberamente tratta dalla vita di Lidia Poët, giovane torinese che fu la prima donna d’Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati, in chiave light procedural.

La prima stagione di “La legge di Lidia Poët”, serie Netflix interamente realizzata in Piemonte prodotta da Groenlandia con il contributo del Piemonte Film Tv Fund e con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte è stata girata nell’autunno 2021 (15 settimane di riprese tra settembre 2021 e gennaio 2022) e dopo essere stata presentata in anteprima assoluta il 13 gennaio scorso a Torino, è risultata tra i primissimi posti tra i prodotti più visti su Netflix in Italia, riscuotendo inoltre un grande successo all’estero, dove si posiziona in vetta in vari paesi europei, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Nei giorni scorsi una giuria composta da oltre cento giornalisti iscritti al Sngc Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, ha assegnato a “La legge di Lidia Poët”, il Premio come Miglior Serie Crime.