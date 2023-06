Sul ponte di Cairate di corsa: la carica dei mille della Fulgor Run

Un lungo serpentone colorato e festante ha attraversato Cairate per l’ottava edizione della Fulgor Run, l’unica corsa oltre alla maratona di New York che parte da un ponte. In USA dal Ponte di Verrazzano, in Valle Olona da quello che si affaccia sull’ex cartiera Mayer di Cairate: panorami diversi, ma stessa passione per il podismo che ha spinto più di mille persone a partecipare sabato 3 giugno.

Una festa per l’atletica che fa anche del bene, visto che parte del ricavato è stata devoluta all’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) e a Medici con l’Africa Cuamm oltre alla donazione di 30 centesimi per ogni iscritto ai tre asili cittadini.

Sul sito della Fulgor Run sono elencati i motivi per cui è bello partecipare alla corsa cairatese, tutti da leggere:

Perchè ci sono solo due corse, al mondo, che partono su un ponte. La Fulgor Run e la Maratona di New York.

Perchè correre la Maratona di New York costa molto di più!

Perchè scoprirai angoli di Cairate dimenticati perfino dai cairatesi.

Perchè vedrai che l’Olona in alcuni punti è ancora meraviglioso.

Perchè se guardi giù mentre corri sul ponte un pochino ti sembrerà di volare.

Perchè la vecchia Cartiera Vita Mayer vista da vicino è maestosa.

Perchè avrai una foto fichissima di te che corri passando sotto l’arco di ingresso al Monastero di Cairate.

Perchè il passaggio dentro il Monastero è cosi bello che anche se sei un runner veloce ti verrà di rallentare un pò per godertelo un pochino di più.

Perchè ai ristori potresti trovare anche del prosecco!

Perchè mentre percorrerai il Tamagnino, per qualche istante ti pentirai di essere venuto, ma una volta in cima ti sentirai più figo di uno spartano alle Termopili!

Perchè i Fulgor Runners sono simpaticissimi!

Perchè i Fulgor Runners corrono da anni su questi tracciati e ancora si divertono come bambini.

Perchè al traguardo c’è anche la birra!

Perchè alla fine forse sarai un pochino sporco di fango ma avrai un sorriso luccicante e splendente.

E comunque all’arrivo puoi anche farti la doccia, se proprio ti sei divertito a tuffarti nelle pozzanghere.

Perchè finita la corsa potrai mangiare con noi, ascoltare buona musica live, e continuare la festa fino all’alba, se vorrai.