Temporali in arrivo: allerta gialla della Protezione Civile nel milanese

Temporali in arrivo sul nord Italia, ma anche su diverse altre parti della Penisola. La Protezione Civile nazionale, in relazione alla serata di sabato 3 e alla giornata di domenica 4 giugno, ha diramato una serie di allerte.

Riguardo a sabato 3 giugno sarà di moderata criticità (arancione) per rischio idraulico e idrogeologico in Emilia Romagna, mentre sul resto dello Stivale è prevista un’ordinaria criticità per rischio idraulico (gialla). Alle nostre latitudini l’allerta comprende il nodo idraulico di Milano, mentre non è citato il Varesotto, che quindi dovrebbe solo essere sfiorato dalle precipitazioni più forti.

Situazione analoga anche per la giornata di domenica 4 giugno, quando tutte le allerte saranno di ordinaria criticità (gialla) per rischio idraulico e per rischio temporali. Proprio quest’ultima, così come per la serata di sabato, interesserà soprattutto il Milanese, mentre la provincia di Varese dovrebbe venir solamente lambita.