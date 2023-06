“Terra buona” per don Marco Zambon, novello sacerdote di Sant’Edoardo – Santa Croce, a Busto Arsizio

Arriva anche da Legnano, un messaggio beneaugurante per don Marco Zambon, novello sacerdote che domenica 11 giugno celebrerà la prima messa nella comunità di Sant’Edoardo – Santa Croce, a Busto Arsizio. La celebrazione alle 10.30 in Santa Croce.

TERRA BUONA

Caro don Marco, conoscendoti un po’ non posso che augurarti TERRA BUONA!

Che tu sia Terra Buona, come quella a cui la tua famiglia ti ha abituato fin da piccolo, una terra semplice e genuina, una Terra di sani princìpi capace di far crescere bene ciò che coltiva, senza utilizzare scorciatoie.

Che tu sia Terra Buona, una Terra che sappia dare il giusto nutrimento a chi ti chiede sostegno, una Terra che sappia accogliere le piante robuste ma anche i fiori più delicati.

E ancora, una Terra che doni spazio di crescita, che favorisca lo sviluppo di forti radici.

Che tu sia Terra Buona in ogni stagione, per proteggere dall’afa dell’estate ma anche dal gelo dell’inverno, per godere dei colori dell’autunno, per gustare la rinascita e il rifiorire della primavera.

Che tu sia Terra Buona anche quando arrivano momenti di siccità, perché tu sia capace di attingere alle risorse, capace di conservare l’acqua nella giusta misura.

Che tu sia Terra Buona durante le intemperie, capace di affrontare i momenti difficili, di resistere alla forza del vento che sposta, del fulmine che brucia, del tuono che spaventa.

Sii forte allora come la Terra Buona che non ha temuto il terremoto del Golgota, che non ha avuto paura dell’oscurità, che ha mantenuto salda la Croce di Gesù.

Solo così sarai davvero Terra Buona per chiunque incontrerai, solo così sarai capace di rendere fertile anche l’aridità.

E che TERRA BUONA sia!

Massimo Ciapparella