Terra e Laghi parte con le “Città Invisibili” e presenta il suo lungo percorso teatrale nelle terre di Insubria

Si é aperta con una conferenza stampa – spettacolo la diciassettesima edizione del festival “Terra e Laghi”, organizzato da Teatro Blu da quasi due decenni su un territorio vastissimo – che comprende tutta l’Insubria e parte della macroregione alpina – veicolando cultura teatrale in circa 60 comuni diversi di 7 regioni italiane e coinvolgendo circa 200 artisti, tra cui nomi come Moni Ovadia.

Ad accogliere l’anteprima varesina di quello che sarà un carnet di ben 88 spettacoli il cui fil rouge sarà la pazienza, è stato il settecentesco Salone Estense: e lo ha fatto come da tradizione il primo giugno, per un programma che si protrarrà fino a novembre e vedrà il suo fulcro nel Cadegliano festival – Piccola Spoleto di Cadegliano Viconago, realtà teatrale che compie ormai 13 anni e si terrà nel piccolo ma suggestivo comune di confine dal 3 al 18 giugno 2023.

IN ANTEPRIMA “LE CITTÀ INVISIBILI” LA PIÈCE DEDICATA A ITALO CALVINO

Fulcro della conferenza stampa spettacolo è stato un “assaggio” della nuova produzione di Teatro Blu “Città invisibili”, un adattamento dello storico testo di Italo Calvino realizzato, per testo e regia, da Silvia Priori interpretato da Fabrizio Cadonà e da Shinya Murayama.

Una favola onirica, che vede protagonisti anche Marco Polo e il suo servitore, alle prese con un viaggio che fa conoscere allo spettatore città e personaggi fantastici alla ricerca della “città perfetta” e che è stata presentata con una pièce di circa 20 minuti sul palco del salone Estense.

Lo spettacolo potrà essere visto in versione integrale, proprio nell’ambito del Cadegliano Festival, il 4 giugno e vedrà altre due repliche nell’ambito del festival Terra e Laghi: il 28 luglio a Brebbia, e il 4 agosto al parco Ciani di Lugano

TRA I PROTAGONISTI DEL TERRA E LAGHI FESTIVAL ANCHE UNA DELLE CLOWN PIÙ FAMOSE AL MONDO: LA SVIZZERA GARDI HUTTER

Il variegato programma del Terra e Laghi Festival, che offre spettacoli adatti a tutte le età, ospita anche una protagonista assoluta di una forma di spettacolo un tempo fondamentale e ora un po’ dimenticata, soprattutto in Italia, che però diede loro autorevolezza internazionale con il film di Federico Fellini: quella della clownerie.

Gardi Hutter con Silvia Priori

Il primo luglio a Novazzano, comune svizzero al confine tra le provincie di Varese e Como, nel cortile della casa comunale, è previsto infatti lo spettacolo “la sarta” di Gardi Hutter, ticinese, una delle più importanti rappresentanti a livello internazionale. Gardi era presente all’anteprima varesina del primo giugno con un frammento video dello spettacolo che verrà presentato nell’ambito del festival, un frammento che strappa risate fanciullesche e anche una piccola lacrima: “Un clown non si racconta: è come la musica, va vissuto – spiega Gardi Hutter – So che in Italia non è un periodo per i clown, perchè qui va di moda la comicità parlata: ma conto sui corsi e ricorsi del tempo. La mia comicità sta sul filo della malinconia. Quando arrivano al punto che gli spettatori non sanno se ridere o piangere io sono felice”. L’appuntamento per La Sarta è alle 21 del primo luglio, alla casa comunale di Novazzano.

TRENT’ANNI DI TEATRO BLU: DALLE CASE DI CADEGLIANO VICONAGO AL FESTIVAL INTERNAZIONALE

Roberto Gerboles

Questa edizione di Terra e Laghi festeggia anche i trent’anni di Teatro Blu, la compagnia teatrale che ha dato vita al Terra e Laghi festival e al Cadegliano Film Festival – Piccola Spoleto, dedicato a Giancarlo Menotti, patron e fondatore del Festival di Spoleto, che viveva a Cadegliano Viconago. “Il nostro festival è nato bussando nelle più suggestive ville di Cadegliano, con l’intenzione di chiedere ai padroni di casa ospitalità per rappresentare nei loro giardini degli spettacoli – spiega Roberto Gerboles, partner di Silvia Priori nello spettacolo e nella vita, con cui ha condiviso la nascita della compagnia e del festival – Uno di loro era Giancarlo Menotti, che ha accolto con l’entusiasmo il fatto che nel paese dove viveva ci fosse questo fermento teatrale. Ora siamo noi a vivere nella sua casa natale, e portiamo avanti quel progetto per il quale ci spronò, dopo 17 anni”.

MONI OVADIA RACCONTA PAPA FRANCESCO: L’APPUNTAMENTO E’ A LUGANO

Moni Ovadia, sarà infine la star di uno dei più importanti appuntamenti della rassegna, previsto per il 13 luglio al palazzo dei Congressi di Lugano. Ed è stato Moni Ovadia stesso, nella conferenza stampa on line che ha preceduto questa apertura, ad illustrare lo spettacolo che presenterà nell’occasione: «Laudato Sii è tratto da una enciclica di Papa Francesco, da cui io ho tratto una sorta di orazione laica – Spiega il grande artista – L’ho fatto perchè, pur da non credente, sono stato colpito da questo scritto che ritengo uno dei piu importanti degli ultimi tre o quattro decenni. Le considerazioni da lui pubblicate, venendo da una autorità cosi importante, ci permettono di riflettere sui temi che appartengono al nostro presente e al nostro futuro: parlando del fattore umano, ma con la competenza di uno specialista della questione».

