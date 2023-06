Tre anni tra un’udienza e l’altra, il Giudice di Pace di Busto Arsizio al collasso. Gli avvocati annunciano una protesta

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, nell’ultima seduta del 25 maggio ha preso atto dell‘insostenibile situazione in cui da tempo versa l’Ufficio del Giudice di Pace di Busto Arsizio, con sede dislocata nel Comune di Gallarate. Per questo il presidente Eliana Ermolli e il consigliere segretario Davide Toscani annunciano lo stato di agitazione e chiedono un incontro con il Ministro della Giustizia per discutere delle gravi carenze del settore civile del Tribunale di Busto Arsizio

Giudice civile a Busto Arsizio, 5 mila procedimenti all’anno

In quest’ufficio ogni anno vengono iscritti a ruolo più di 5.000 procedimenti nel settore civile e sopravvengono circa 300 nuovi processi nel settore penale. Il tutto viene gestito da tre Giudici di Pace (ora GOP) nel settore civile (di cui uno peraltro è anche impegnato nel settore penale) e uno solo nel settore penale.

Al tribunale civile di Busto Arsizio mancano giudici e impiegati amministrativi

Per far fronte alla grave carenza, sono stati recentemente applicati dal Presidente del Tribunale due GOP per un limitato periodo di tempo; situazione difficile anche per quanto riguarda il personale amministrativo dove, rispetto ad una pianta organica di nove unità, se ne trovano effettivamente in servizio solamente tre a tempo pieno e una a tempo parziale (peraltro una è in malattia e un’altra è solo provvisoriamente applicata all’ufficio e ha già comunicato che non intende permanere oltre).

Tre anni tra un’udienza e l’altra, una situazione che peggiorerà

A causa di queste gravi carenze, scrivono gli avvocati, le udienze di precisazione delle conclusioni in sede civile vengono rinviate a distanza di tre anni, attualmente al mese di aprile 2026, una dilatazione dei tempi è destinata a peggiorare, in ragione dell’estensione della competenza per valore del Giudice di Pace a seguito della Riforma Cartabia.

Uffici troppo spesso chiusi

Le Cancellerie sono costrette a restare aperte al pubblico soltanto in giorni e a orari ridotti e a restare chiuse per il resto del tempo, allo scopo di poter organizzare il lavoro essenziale. L’ordine degli avvocati ha constatato che nei casi di improvvisa malattia o assenza del personale di Cancelleria, gli Uffici assai frequentemente rimangono chiusi senza alcun preavviso all’utenza, con evidenti disagi e disservizi per tutti.

Riportare la sede da Gallarate a Busto Arsizio

«Questa situazione crea un’intollerabile difficoltà per gli avvocati e per gli utenti tutti nell’accesso alla giustizia e nella gestione dei propri tempi» – concludono dall’ordine prima di passare alle richieste al Ministero della Giustizia a fronte dell’annuncio di uno stato di agitazione.

«Chiediamo che la pianta organica amministrativa sia effettivamente ed interamente coperta; siano assegnati nuovi Magistrati all’Ufficio; la sede sia riportata nel Comune di Busto Arsizio» – aggiungono.

Gli avvocati di Busto Arsizio chiedono al ministro Carlo Nordio un incontro urgente al fine di rappresentare i problemi e discutere in ordine alle possibili soluzioni. Nel frattempo è stato proclamato lo stato di agitazione di tutto il Foro di Busto Arsizio, riservando ogni ulteriore iniziativa all’esito dell’interlocuzione richiesta.