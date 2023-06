Trentasei alberi e giochi: a Somma Lombardo nasce il Parco della Legalità

(nella foto il Parco Case Nuove)

Una piccola porzione di terreno affacciata sul Sempione abbandonata da anni si trasformerà in un piccolo polmone verde della città, il Parco della Legalità, voluto dall’Amministrazione Comunale di Somma Lombardo per ricordare tutte le vittime delle ingiustizie.

«Siamo lieti di poter finalmente mettere la prima pietra di questo progetto speciale – conferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Edoardo Piantanida – che nasce dalla volontà di recuperare un’area dismessa e di ridargli una dignità rendendola disponibile per la comunità. Il Parco della Legalità sarà un piccolo polmone verde in una zona che storicamente non ha mai avuto parchi o aree verdi, ed è un luogo ad alta densità di traffico».

Il parchetto prevede la piantumazione di 36 alberi, che daranno una spinta verde e una volta cresciuti porteranno ombra e frescura agli avventori del Parco. Le vittime saranno ricordate con delle installazioni artistiche a forma di albero, un monito per tutta la cittadinanza a perseguire e scegliere sempre la legalità.

«Ci auguriamo che questo piccolo giardino possa diventare un luogo di aggregazione e di socializzazione, un angolo di ristoro e di relax in un territorio fino ad oggi non avvezzo al verde. Il parco sarà raggiungibile da due ciclopedonali e sarà videosorvegliato per garantirne la sicurezza» conclude Piantanida.

Intanto, dopo lo stop forzato a causa del covid, un progetto presentato qualche anno fa con il Bilancio Partecipato è giunto a completamento: si tratta del parchetto del quartiere Case Nuove adiacente alla Sala Civica. Un parco aperto tutto il giorno, indipendentemente dagli orari della Sala.