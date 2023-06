Tutti al mare senza smartphone, gli studenti di quinta dell’Ite Tosi di Busto Arsizio in gita coi prof

Dal 6 all’8 giugno centinaia di ragazzi dell’ITE Enrico Tosi di Busto Arsizio, insieme allo staff di presidenza e ai professori della scuola sono tutti al mare. A Torre Marina, a Marina di Massa, stanno passando tre giorni insieme in vista della Maturità 2023. Tre giorni in cui salutarsi per bene tra bagni e giochi, raccontandosi storie e auspici per il futuro. Tre giorni in cui ridere, incontrare artisti, ballare insieme.

Tutti in gita senza smartphone e con il Prom vista mare

Domani sera, nella rotonda sul mare della Torre, vestiti in abito da sera, ci sarà il Prom: «Si ballerà e si farà festa, perché, dopo cinque anni insieme, questi giorni celebreranno la fine di un percorso meraviglioso, costellato di piccoli e grandi traguardi. E siamo qui, insieme, volutamente senza cellulare. Ragazzi di quinta che scelgono di viversi fino all’ultimo respiro. Senza social, ma socialmente attivi» – spiega la dirigente Amanda Ferrario.

Tre giorni senza pensieri

La tre giorni prevede anche gare sportive, tornei in piscina, momenti di riflessione, tante voci: quelle di ogni singolo ragazzo e ragazza che sta per diplomarsi: «È la vostra festa, il nostro viaggio verso la maturità. Qualche notte prima dell’esame. Da portare con sè nel lungo e bellissimo viaggio della vita».

Chi fa festa e chi è arrabbiato per l’annullamento dell’ultimo giorno di scuola

Se per centinaia di loro la chiusura dell’anno è all’insegna della festa c’è qualcuno che, invece, non è d’accordo con la circolare uscita nel pomeriggio di oggi, mercoledì, che certifica la decisione del Consiglio di Istituto che si è riunito dopo pranzo e che ha stabilito l’annullamento dell’ultimo giorno di scuola: «L’abbiamo saputo solo adesso – si lamentano alcuni studenti e genitori che hanno scritto alla redazione di Varesenews – questo non ci permetterà di salutarci come è stato sempre fatto». Un genitore ipotizza che si sia trattato di una scelta presa per evitare proprio i festeggiamenti di fine anno scolastico (che l’anno scorso, a causa di alcune intemperanze, costarono l’annullamento del Prom organizzato dagli studenti con tanto di coda polemica, ndr) .

La risposta della dirigente

«È una decisione che abbiamo preso con gli studenti e che loro stessi hanno apprezzato – spiega la dirigente interrogata sul punto -. Non abbiamo vietato ai ragazzi di vedersi domani per salutarsi ma solo perchè tanti erano in gita, altri assenti perchè hanno già concluso i programmi, mancano diversi insegnanti e per molti sarebbe stata un’inutile agonia. Avevamo la possibilità di farlo e l’abbiamo fatto. Ci sono tanti posti per incontrarsi, non serve per forza la scuola che, comunque, settimana prossima sarà aperta per tanti altri motivi e, aggiungerei, è una delle scuole più aperte d’Italia, dal mattino presto alla sera tardi».