Ultima di campionato per i Patrini: a Malnate arrivano i Lampi Milano

Arrivano dalla prima ma dolorosa sconfitta i Patrini Malnate, che sabato scorso sono stati sconfitti in casa 4-1 dalla Fortitudo Bologna, che si è presa anche il primo posto in classifica. I malnatesi hanno l’opportunità di rifarsi immediatamente: domenica 11 giugno (ore 15.00) al Gurian Field scenderanno nuovamente in campo per un’altra sfida di alta classifica contro i Lampi Milano.

Sarà l’ultima della stagione regolare e quindi chiudere con un risultato positivo non solo permetterebbe ai ragazzi di coach Boscardi di andare alla pausa con il giusto morale, ma sarebbe utile anche per la griglia dei playoff.

I Lampi, terzi in classifica dietro Bologna e Malnate, arrivano dalla vittoria 9-8 contro i Thurpos Cagliari e si presenteranno al Gurian Field con il coltello tra i denti per provare a guadagnare una posizione.

Come sempre ci sarà la possibilità di seguire in diretta la sfida sui social dei Patrini Malnate.