Ultimo giorno di scuola tra urla e abbracci al Sereni di Laveno

Un urlo di gioia che si è sentito perfino fuori dalla scuola quello che è rimbombato tra i corridoi del Liceo Scientifico Sereni di Laveno Mombello quando la campanella ha decretato la fine dell’anno scolastico 2022/2023.

Alle 11 studenti e studentesse hanno iniziato a varcare il cancello tra trombette, urla di gioia, abbracci e qualche bottiglietta d’acqua trasformata in “gavettoni” per i compagni di classe. L’emozione di dire arrivederci alle aule scolastiche per alcuni e il momentaneo sollievo di chi presto tornerà in aula per affrontare gli esami di maturità e dire addio alle scuole superiori per affrontare nuova avventure scolastiche o professionali.

A colorare l’atmosfera di festa, goliardica ma tranquilla, qualche bottiglia d’acqua, aranciata e spumante spruzzata addosso ai compagni di classe, qualche petardo e dei fumogeni colorati alzati al cielo in segno di libertà.

«Siamo molto contenti. Metteremo la testa sugli esami di maturità, ma intanto l’anno è finito e poi si andrà avanti», raccontano Beatrice, Elisabetta e Sara della Classe 5Les (Liceo economico sociale, foto sopra) mentre raccontano dei futuri percorsi universitari. Due le classi quinte del Liceo Scientifico Vittorio Sereni che quest’anno affronteranno la maturità e che hanno festeggiato insieme a tutti gli altri compagni di scuola l’inizio ufficiale delle vacanze estive anche con qualche clacson che è risuonato nelle vie di Laveno.