Umiltà, coraggio, e ascolto sono le medaglie sul petto dei carabinieri, che compiono 209 anni

A passo spedito una sottufficiale in borghese si porta di fronte alla piazza d’armi per raggiungere il comandante provinciale. Una, due, tre falcate, e dal pubblico si leva un urlo di un bambino: «Ciao mamma! Mamma, ciaoooo!». E la platea si scioglie un un sorriso, nonostante nelle orecchie ci siano ancora storie di premi per militari che hanno salvato cittadini dalle fiamme, o dall’acqua, o semplicemente da sé stessi.

È la voce di un bambino, come le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella a ricordare la forza dell’Arma dei carabinieri che ha raggiunto i 209 anni di età, ma non li sente, anzi: «Con grande professionalità e apertura alle continue innovazioni tecnologiche, l’Arma oggi affronta temi decisivi per la qualità della vita collettiva: dalla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla custodia del nostro inestimabile patrimonio culturale, alla salvaguardia dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, alla tutela della genuinità degli alimenti», ha ricordato il Presidente della Repubblica in un messaggio ascoltato sull’attenti fra nuvoloni che fino all’ultimo hanno minacciato, ma senza danni da acquazzone per la cerimonia.

Il colonnello Gianluca Piasentin nel suo intervento ha voluto ricordare «il lavoro costante, attento, silenzioso, ove però affiorano numerosi episodi, di ordinaria quotidianità, che a breve richiameremo alla mente e dei quali avrete anche testimonianza della meritoria opera di chi se ne è reso protagonista, attraverso cui i Carabinieri hanno saputo dar prova, ancora una volta, di impareggiabile generosità come di decisiva prontezza operativa».

Ma che lavoro è, quello del carabiniere? Cosa fanno gli uomini in divisa? Servono i cittadini ai quali «mai va fatto mancare una pronta predisposizione all’ascolto quale, intanto, primo tangibile segno di vicinanza. Infatti, se per un verso il coraggio dell’azione, come dimostrano le numerose vittime del dovere che hanno segnato la storia dell’Arma, è tratto distintivo se non proprio requisito base del Carabiniere, dall’altro, l’umiltà nell’atteggiamento verso il prossimo, ne nobilita la missione che, come noto, è chiamato ad onorare oramai da oltre 200 anni», ha spiegato il Colonnello. La cerimonia in armi era stata preceduta, al mattino, da altra breve commemorazione nel corso della quale, alla presenza del Capo di Gabinetto della Prefettura, del Sindaco di Varese, degli Ufficiali della sede e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri, era stata deposta una corona d’alloro al monumento ai caduti eretto all’interno della caserma che ospita il Comando Provinciale.

TUTTI I PREMIATI

Encomio semplice concesso all’appuntato scelto Armando Pallone.

“Addetto a stazione distaccata, evidenziando professionalita’, spiccata iniziativa ed elevato senso del dovere, non esitava, unitamente ad altro militare, a introdursi in un appartamentointeressato da un incendio, riuscendo a rintracciare ed a porre in sicurezza l’anziana proprietaria ed il proprio figlio rimasti bloccati all’interno dello scantinato, cosi’ scongiurando piu’ gravi conseguenze”.

Morazzone (Va), 7 ottobre 2020.

Encomio semplice concesso al vicebrigadiere Alessio Olivieri.

“Addetto a tenenza, evidenziando professionalita’ e perseverante impegno, forniva determinante contributo ad un’articolata attivita’ di indagine sviluppata nei confronti di un sodalizio criminale responsabile, tra l’altro, di traffico di armi, rapina ed estorsione. l’operazione, che si concludeva con il deferimento all’a.g. di complessivi 69 malviventi, di cui 38 in stato di arresto, nonche’ il sequestro di armi, droga e denaro contante provento delle attivita’ illecite, contribuiva ad accrescere l’immagine ed il prestigio dell’istituzione”.

Province lombarde, maggio 2017 – agosto 2022.

Encomio semplice concesso al nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Varese.

“Nucleo investigativo di comando provinciale, con professionalita’, perseverante sinergico impegno e perfetta amalgama dei suoi componenti, sviluppava un’attivita’ d’indagine che consentiva, in breve tempo, di trarre in arresto l’autore dell’efferato omicidio di un’anziana donna, le cui modalita’ esecutive avevano destato particolare scalpore. l’operazione suscitava l’unanime plauso dell’opinione pubblica, accrescendo il prestigio ed il lustro dell’immagine dell’istituzione”.

Provincia di Varese, 22 luglio – 19 agosto 2022.

Encomi semplici concessi alle stazioni carabinieri di Sesto Calende e Vergiate.

“Stazioni distaccate, con professionalita’, perseverante sinergico impegno e perfetta amalgama dei suoi componenti, sviluppavano due attivita’ d’indagine che consentivano di disarticolare altrettanti sodalizi criminali dediti allo spaccio di stupefacenti.

Le operazioni che si concludevano assicurando alla giustizia complessivamente 15 malviventi, nonche’ sequestrando droga, un’autovettura e denaro contante provento delle attivita’ illecite, suscitavano l’unanime plauso dell’opinione pubblica, accrescendo il prestigio ed il lustro dell’immagine dell’istituzione”.

Provincia di Varese, gennaio 2020 – luglio 2021

Compiacimento concesso al maresciallo maggiore Michela Ruggeri.

“Addetto a nucleo investigativo di comando provinciale, referente per la provincia della rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere, nel corso dell’anno 2022, evidenziando alto senso del dovere e spiccata professionalita’, ha svolto, sotto il coordinamento dell’autorita’ giudiziaria, complesse e delicate attivita’ investigative per gravi episodi di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori che si sono concluse con l’emissione di provvedimenti cautelari a carico dei responsabili, scongiurando cosi’ piu’ gravi conseguenze”.

Provincia di Varese, gennaio – dicembre 2022.

Compiacimento concesso al maresciallo maggiore salvatore Giuseppe Manca.

“Addetto a nucleo investigativo di comando provinciale, specializzato negoziatore, nel corso dell’anno 2022, in due distinti interventi, dando prova di elevato spirito d’iniziativa, salda determinazione e spiccata professionalita’, all’esito di prolungata ed estenuante opera di convincimento, riusciva a far desistere da insani propositi, scongiurando cosi’ piu’ gravi conseguenze, in un caso un uomo che era prossimo a lanciarsi da una sopraelevata ferroviaria, mentre in altro, un giovane che, in stato di alterazione psicofisica e armato di coltello, dopo aver minacciato di morte la madre e gli operatori sanitari accorsi, si era barricato in casa”.

Malnate (Va), 24 luglio 2022 e Gallarate (Va), 20 novembre 2022

Compiacimenti concessi al luogotenente Michele Foti, maresciallo ordinario Sandro Zimotti, brigadiere capo qualifica speciale Gianni Ragazzoni e carabiniere Marco Santoro.

“Comandante e addetti a stazione distaccata, evidenziando alto senso del dovere, spiccata professionalita’ ed elevato intuito investigativo, partecipavano ad attivita’ investigativa che permetteva di disarticolare sodalizio criminale dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine consentiva di sequestrare un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente e arrestare su ordine dell’autorita’ giudiziaria 4 persone”.

Cassano Magnago (Va), Fagnano Olona (Va) e Gallarate (Va), luglio 2022 – aprile 2023

Compiacimenti concessi al luogotenente Giovanni Ferro’, maresciallo ordinario Caterina Ealemme, vicebrigadiere Mario Paolocci, appuntato scelto qualifica speciale Daniele Nninni e appuntato scelto Claudio Picard.

“Comandante ed addetti a sezione operativa di compagnia capoluogo, con elevata professionalita’ e rilevante spirito di abnegazione, partecipavano ad attivita’ investigativa scaturita a seguito di incendio di origine dolosa sviluppatosi all’interno di una ditta di raccolta di rifiuti solidi urbani che causava la completa distruzione di dieci automezzi.

Le indagini consentivano di giungere, in tempi rapidi, all’identificazione dell’autore, poi tratto in arresto su ordine dell’autorita’ giudiziaria”.

Arcisate (Va), 28 marzo – 8 luglio 2022

Compiacimenti concessi al luogotenente carica speciale Marco Cariola, luogotenente Francesco Urciuoli, Maresciallo ordinario Mattia Cislaghi e brigadiere capo qualifica speciale Francesco Costa.

“Comandante e addetti a nucleo operativo e radiomobile di compagnia distaccata, evidenziando straordinaria professionalita’ e non comune abnegazione, partecipavano ad attivita’ investigativa scaturita a seguito di due rapine, tra loro correlate, consumate ai danni di un supermercato e di un distributore di carburante, quest’ultimo ubicato in territorio elvetico. l’indagine consentiva di giungere, in tempi brevi, all’identificazione dei due autori, poi tratti in arresto su ordine dell’autorita’ giudiziaria, e al recupero di parte della refurtiva”.

Luino (Va), Montegrino Valtravaglia (Va) e Catania, 5 febbraio – 14 aprile 2022