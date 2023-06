Un bando per la nomina di consigliere di amministrazione della fondazione “Carlo Rainoldi”

Il Comune di Varese comunica che sono aperte le candidature per la carica di Consigliere di Amministrazione della Fondazione comunale “Carlo Rainoldi”, realtà solidale che si occupa di fornire sostegno sociale ed educativo a minori che si trovano in situazioni di disagio economico o familiare, offrendo progetti per il contrasto alla dispersione scolastica e al supporto educativo e formativo.

Palazzo Estense ha pubblicato il bando per accogliere le candidature alla nuova nomina, che ha durata di cinque anni. C’è tempo fino al 27 giugno alle ore 12.00 per presentare le candidature. Tutti i dettagli sul sito istituzionale.