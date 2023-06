Un bando per la ricerca di 17 operatori del mercato del lavoro

La Provincia di Varese comunica che è indetta la selezione pubblica per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 51 posti complessivi (34 per Provincia di Bergamo e 17 per Provincia di Varese) di Operatore del Mercato del Lavoro, con inquadramento nel nuovo sistema di classificazione Area degli Istruttori (ex Cat. C) di cui n. 15 posti prioritariamente riservati a volontari forze armate (10 per Provincia di Bergamo e 5 per Provincia di Varese) presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Bergamo e di Varese.

La domanda di ammissione dovranno essere presentata entro le ore 12:00 di mercoledì 28 giugno 2023 e deve essere presentata esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, dopo aver effettuato il versamento della tassa di concorso.

Area geografica: Lombardia

Valutazione: Per titoli ed esami

Numero di posti: 51

Ente di riferimento: Provincia di Bergamo

Per maggiori informazioni:

https://bit.ly/Concorso_OperatoreDelMarcatoDelLavoro

https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/ concorso_id=50a887a5ff0a4718b2006ec06c7095ce