Un concerto con gli allievi del Conservatorio Puccini chiude la stagione dell’Accademia di Porto Ceresio

Si conclude domenica 11 giugno, con un bel concerto degli allievi del Conservatorio Puccini di Gallarate, la stagione di eventi offerti dall’Accademia musicale di Porto Ceresio, diretta dal M° Giovanni Salvatore Astorino.

L’appuntamento è per le 17, nella sala concerto dell’Accademia, in via Mazzini 29 a Porto Ceresio.

Si esibiranno Giovanni Luoni (flauto), Riccardo Lentini (clarinetto), Samuele Ghiraldini (pianoforte) e Francesca Di Molfetta (pianoforte). In programma musiche di Saint-Saëns, Brahms e Prokoviev.

Il concerto è ad ingresso gratuito, e a seguire ci sarà come sempre un rinfresco offerto dall’Accademia.

Qui la locandina