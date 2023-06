Un laboratorio per bambini chiude la mostra “Miniartextil – Rosa alchemico” a Busto Arsizio

In occasione del finissage della mostra “Miniartextil – Rosa alchemico”, domenica 11 giugno, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, il Servizio di Didattica museale propone una speciale attività dedicate alle famiglie, dal titolo: “SOGNI D’ORO… MA ANCHE ROSA, GIALLI, VERDI E BLU”.

Osserviamo il Minitessile di Sumiko Tasaka e proviamo a sognare ad occhi aperti: cosa metteremmo nel nostro cuscino dei sogni? Scegliamo il nostro sogno preferito, rappresentiamolo e consegniamolo ad un soffice cuscino! L’attività è dedicata ai bambini dai 4 ai 10 anni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

L’accesso alla mostra e la partecipazione all’attività è gratuita per i bambini partecipanti, per i quali è richiesta la prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili (non è richiesta la prenotazione per gli adulti accompagnatori). Prenotazione da effettuare al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sogni-doro-ma-anche-rosa-gialli-verdi-e-blu-110623-645276057057

Ogni bambino dovrà essere accompagnato da un adulto, che dovrà essere presente per l’intera durata dell’attività. L’adulto potrà accedere alla mostra dopo aver pagato il biglietto di ingresso direttamente presso la biglietteria. Il ritrovo è presso l’ingresso della mostra (Sale gemelle del Museo del Tessile e della Tradizione industriale), ingresso da via Galvani. Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di DISDIRE la prenotazione direttamente.