Un sabato di festa, giochi e sapori: arriva il Mottarone Sport Day

Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione, dello svago e dei buoni sapori del territorio. È tutto pronto per il Mottarone Sport Day, l’iniziativa in programma sabato 17 giugno al Parco del Mottarone organizzata grazie alla collaborazione di tutti gli operatori locali e di alcune delle eccellenze sportive della zona: la squadra Paffoni Fulgor Basket e la squadra di pallavolo Uyba Busto Arsizio e con il patrocinio del Comune di Stresa.

Un evento collettivo che, ispirandosi a uno dei grandi valori dello sport – il gioco di squadra – è nato dall’azione congiunta di numerose realtà: Alpyland, Baita Cai, Bar Alp, Bar Stazione, Casa della neve, Miramonti, Mottarone Adventure Park, Rifugio Genziana, Scuola Sci Stella Alpina, Villa Pizzini. Si comincia alle ore 11 con gli allenamenti tra le giovanili delle due squadre presso i campi situati in vetta al Mottarone, allestiti per l’occasione di fianco all’Hotel Miramonti. Tutti possono partecipare alle attività, cimentandosi nello sport preferito con atleti e allenatori.

Durante la giornata sono presenti anche produttori di miele, formaggi, salumi e prodotti da forno a disposizione dei visitatori per degustazioni e acquisti. Per la pausa pranzo i ristoranti in vetta propongono i classici menu di montagna. Alle 14,30 riprendono gli allenamenti e le amichevoli tra le formazioni under16 delle due squadre. Fino all’ora dell’aperitivo con Djset dalle17,30 presso Alpyland e Rifugio Genziana per divertirsi al tramonto in una cornice naturale di grande suggestione. In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 25 giugno.