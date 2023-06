Un viaggio nel tempo alla scoperta dei tesori del Monte San Giorgio

Incontro con il Prof. Marco Balini per scoprire aneddoti del sito Unesco

Il Museo dei fossili di Meride invita grandi e piccoli a fare un viaggio nel tempo alla scoperta dei tesori del sito UNESCO del Monte San Giorgio. Il Prof. Marco Balini, domenica 11 giugno accompagnerà i visitatori sui fondali marini di oggi facendo poi un viaggio di 240 milioni di anni per visitare il fondo del mare del Triassico nell’area del Monte San Giorgio, per capire come mai questo sito ha conservato tesori così speciali.

Conferenza divulgativa

​IL MONTE SAN GIORGIO VISTO DAL FONDO DEL MARE

presso il Museo dei fossili a Meride ​

Domenica 11.06.2023

​ore 16.30 – 18.00