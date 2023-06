Un weekend di sport, musica e gastronomia all’oratorio di Villadosia

L’A.S. Casalvilla 2008 e l’A.S. Casalese, con il patrocinio del Comune di Casale Litta, organizzano l’11ª edizione della Festa dello Sportivo (scarica qui la locandina), che si terrà presso l’Oratorio di Villadosia. Questo atteso evento riunirà appassionati di sport, amanti della musica e buongustai per un lungo weekend all’insegna del divertimento e della condivisione.

La corsa campestre

La manifestazione avrà inizio lunedì 12 giugno alle ore 19:00 con la “Corsa Campestre Quatar Pass Inturna a Maria Bambina”, un evento dedicato alla memoria di Onofrio Raimondi. Gli atleti correranno in un percorso suggestivo, immerso nel verde, mentre gli spettatori potranno tifare e sostenere i partecipanti lungo il tragitto. Ritrovo e iscrizioni all’oratorio di Villadosia in via Gramsci 13. Ore 19.30 partenza del mini giro, ore 20 inizio camminata non competitiva di 5, 2 Km. Al termine premiazione. Durante la serata sarà inoltre possibile gustare le prelibatezze dello stand gastronomico, che offrirà una varietà di piatti tradizionali locali.

Tornei di calcio per tutti

Venerdì 16 giugno, a partire dalle ore 18:00, si svolgerà il Torneo di Calcio – Under 12, seguito dalla cerimonia di premiazione. Alle ore 21:00 prenderà il via una spettacolare serata musicale con iPop 360° live party band, che intratterrà il pubblico con una selezione di brani pop e rock.

Sabato 17 giugno sarà una giornata dedicata al calcio, con il torneo 12 ore No Stop Calcio, categoria Open, in memoria di Mirco Mantovani, che si svolgerà dalle ore 9:00 alle 12:00 senza interruzioni. Alle ore 19:30 ci sarà una cena conviviale, seguita dalla premiazione del torneo di calcio e della figura casalese dell’anno che si è particolarmente distinta in manifestazioni nazionali. La serata proseguirà con l’esibizione di “Radio Zapping” party band, promettendo un’atmosfera coinvolgente e divertente per tutti i presenti.

Domenica 18 giugno si inizierà con la Santa Messa alle ore 8:45, seguita dall’apertura degli stand e dai tornei di calcio Under 10 e Allievi, dedicati alla memoria di Nicola Cirillo. A mezzogiorno, si potrà partecipare al pranzo sociale, durante il quale sarà possibile gustare deliziosi piatti preparati appositamente per l’occasione. Nel pomeriggio, alle 17:30, avrà luogo la premiazione dei tornei di calcio Under 10 e Allievi, per celebrare il talento e l’impegno dei giovani atleti.

Durante l’intera manifestazione, lo stand gastronomico sarà aperto per deliziare i visitatori con specialità culinarie locali.

Gli organizzatori

L’A.S. Casalese organizza eventi sportivi, in particolar modo gare ciclistiche di carattere locale e nazionale come ad esempio la “Piccola tre valli”. È capitanata dal presidentissimo Paolo Soster e dal suo consiglio sportivo sempre molto attivo.

L’A.S. Casalvilla 2008 è stata fondata in ambito oratoriano da don Giampiero, dal presidente luigi Macchi e da alcuni soci. 60 gli atleti, tra bambini, ragazzi e adulti che partecipano ai campionati CSI.

Il consiglio direttivo è molto attivo e gli allenatori sono di alto livello. Molta attenzione è riservata agli atleti diversamente abili.