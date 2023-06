Una domenica da brividi. Gli Skorpions al Franco Ossola si giocano un traguardo storico

In una wild card fortemente desiderata e meritatamente acquisita, gli Skorpions cercano l’appuntamento con la storia che ha l’aspetto di una semifinale, mai conquistata nella storia della società grigiorossa. Correva infatti il 1988 quando i sogni tricolori di Varese si fermarono ai quarti di finale davanti ai Doves Bologna, superpotenza di quell’epoca, miglior risultato per una squadra che dalla rifondazione ha scalato, un passo alla volta, le classifiche fino a issarsi nella top six nazionale.

Se è vero che l’appetito vien mangiando a Nick Holt e ai suoi ragazzi il primo turno di play off che li opporrà, scherzi del destino, ancora ai Rhinos ha l’aspetto di una tavola imbandita nella quale, si spera, non siano gli ospiti a far man bassa. Domenica, kick off alle 14.30, gli Skorpions dovranno avere la maturità di cancellare ogni ricordo di quanto avvenuto due settimane orsono per non cadere nell’insidioso tranello di sottovalutare un avversario che con un Simone Boni in più e con quattordici giorni di riposo alle spalle, fondamentali per smaltire gli acciacchi di alcuni protagonisti, saliranno al Franco Ossola con tutto ciò che serve per puntare alla semifinale.

Che partita vedremo, dunque? Sicuramente molto diversa rispetto all’ultimo turno di regular season, ricca di big play, vista la tendenza delle contendenti a scegliere opzioni a lungo raggio, equilibrata al punto giusto per tenere incollati i tifosi, attesi questa volta numerosi, sui seggiolini dell’impianto di Masnago. Varese ha scoperto nelle ultime uscite di poter sopperire all’assenza di un import con la qualità dei propri giovani talenti che hanno stupito per maturità e capacità di mettere a segno grandi giocate nel momento topico della stagione.

Con una difesa che è nettamente cresciuta rispetto all’esordio, limitare i Rhinos a soli sette punti non è cosa da tutti, gli Skorpions vogliono ancora una volta stupire per trasformare in un risultato trionfale la loro prima apparizione in Italian Football League. Mancare domenica, per i tifosi, non è ammesso perché potrebbe significare mancare all’appuntamento con la storia.