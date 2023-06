Una domenica di solidarietà ispirata al mondo delle api per le bambine indiane

Domenica 25 giugno alle 15 nella cascina nel bosco “Rosalber” di Castello Cabiaglio l’evento a scopo benefico organizzato dai volontari della NGO FFLV a favore delle bambine della Scuola Sandipani Muni di Vrindavana in India

Domenica 25 giugno dalle 15 la cascina nel bosco “Rosalber” di Castello Cabiaglio ospita un evento a scopo benefico organizzato dai volontari della NGO FFLV (Food For Life Vrindavana) a favore delle bambine della Scuola Sandipani Muni di Vrindavanain India.

Il tema del programma è ispirato all ‘affascinante mondo delle api: “Impariamo dalle api in natura”. È previsto un percorso ludico didattico per bambini, che comprende una sessione informativa sulle api, arnie e curiosità, il gioco Ape all’aperto, yoga bimbi, Ape coloriamo e Ape trucco.

Il team composto da volontari, educatrici, insegnanti, e truccatrice, svolgerà le attività all’aperto, in questa oasi verde e naturale meravigliosa, sita all’interno del Campo dei Fiori. Il percorso adulti, propone uno spazio educativo ed orientativo sul mondo delle api, guidato dai nostri apicoltori. Sessioni yoga in natura, trattamenti olistici, spazi informativi, relax, camminate. Il tutto, allestito intorno ad un laghetto incantato, incastonato nel bosco.

Alle ore 17.00 verrà offerta una merenda mielosa, accompagnata dalla proiezione del PROGETTO Wellbeing “A BRAID FOR LIFE” a cura del benessere psico-fisico delle bambine e donne di Vrindavana, @a_braidforlife presentato dai volontari dell’associazione Cibo per la Vita. Questa associazione

opera da 30 anni, in stretta collaborazione con l’Ong indiana FFLV, a favore dell’istruzione, distribuzione di cibo, adozioni a distanza, sviluppo sociale e attività di educazione e formazione quali yoga, arti marziali, ricamo, cucito, danza, musica etnica.

L ‘evento e le attività sono a donazione libera e consapevole. L’ intero ricavato sarà devoluto alla Ngo FFLV

(www.FFLV.org, www.ciboperlavita.it )

Rosalber

Strada Provinciale n.45 Km 2,

Castello Cabiaglio, Varese

Per cortesia confermare la partecipazione entro il 18 giugno

Contatti:

Carol tel 351 9639957

Barbara tel 345 5802776