Una legge per la filiera del cavallo, Confagricoltura Varese esulta

«Auspichiamo una rapida approvazione del progetto di legge, finalmente si dà attenzione alla filiera del cavallo». Così Agrinsieme oggi a margine della audizione in commissione Agricoltura della Camera, relativamente alla Proposta di Legge in materia di Ippicoltura che ha avviato il suo iter.

La posizione unitaria di Agrinsieme a favore della Proposta di Legge, palesata dall’intervento di Ferruccio Badi, Consigliere di Confagricoltura Varese e Presidente della Federazione allevatori Equini di Confagricoltura durante l ‘audizione alla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati tenutasi il 7 giugno, aggiunge un invito al parlamento e al governo a fare presto per la sua rapida approvazione.

Il testo, a prima firma dell’onorevole Maria Chiara Gadda, vice presidente della commissione Agricoltura, riconosce finalmente la filiera del cavallo come eccellenza del nostro made in Italy e punta a portare maggiore chiarezza e trasparenza al comparto.

Se l’attività, infatti, è operata in modo prevalente da aziende agricole in termini diretti o connessi, sarà riconosciuta come tale con tutto quello che comporta in termini fiscali, contributivi e accesso ai Piani di Sviluppo Rurale. Si elimina così una stortura, dando al comparto la medesima dignità di altre filiere agricole.

La crisi che il settore sta subendo dal 2006, a cui si sono aggiunti gli aumenti dei costi delle materie prime determinati dalla guerra in Ucraina e dalla siccità, è impattante sulle economie delle aziende. Il settore, a causa della sua frammentazione e disomogeneità, sta perdendo in competitività.

Con l’approvazione di questa PDL si darà un segnale ad un settore che merita di essere rafforzato, per affrontare meglio i mercati esteri e creare PIL ed occupazione.