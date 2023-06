Una rampa in Lego di fronte all’edicola grazie ai bimbi di Travedona Monate

Gli alunni e le insegnanti della Scuola primaria “Caduti per la Patria” di Travedona Monate hanno donato all’associazione Amici di Tommy e Cecilia di Sesto Calende tutti i mattoncini Lego che sono riusciti a raccogliere per costruire una rampa da posizionare di fronte all’edicola del paese. La rampa, solidissima e variopinta, è stata inaugurata giovedì primo giugno e permetterà a chi è in sedia a rotelle o a chi ha difficoltà a camminare di entrare in edicola più facilmente.

L’iniziativa fa parte di un progetto più ampio, che ha coinvolto i bambini di tutte le classi quinte. Sfruttando il tempo a disposizione grazie all’aggiunta di due ore in più di lezione a settimana, le insegnanti delle elementari di Travedona all’inizio dell’anno scolastico 2022-23 hanno deciso di avviare un vero e proprio laboratorio di creatività utilizzando proprio i mattoncini Lego. Durante il primo quadrimestre i bambini si sono divertiti dividendo e classificando i mattoncini in base ai colori, per poi costruire targhette con numeri romani, un portamatite e un paesaggio natalizio in vista delle feste. Nei quattro mesi successivi, invece, gli alunni si sono cimentati nella realizzazione di diversi progetti utilizzando dei kit “Lego Technic”.

Al termine dell’anno scolatico, gli alunni delle classi quinte hanno raccolto i Lego che hanno utilizzato durante il progetto insieme agli altri mattoncini che bambini e insegnanti di tutta la scuola hanno deciso di donare. Il “bottino” (ben due chili e mezzo di Lego) è stato poi consegnato all’associazione Amici di Tommy e Cecilia. L’associazione promuove da tempo progetti a favore di ragazzi disabili. L’idea delle rampe in mattoncini Lego è nata nel 2020 con l’obiettivo di rendere città e paesi più accessibili. Negli ultimi anni parecchie attività di Sesto Calende e delle comunità vicine hanno deciso di sostenere l’iniziativa: dalla libreria Ubik, al bar Pierrot in centro a Vergiate.