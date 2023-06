Una sfilata di moda speciale per gli ospiti della Fondazione Molina di Varese

Un pomeriggio diverso dal solito per gli ospiti della Rsa Fondazione Molina di Varese. Sabato 10 giugno alle 15.30 sarà allestita una sfilata di moda nel parco della Fondazione Molina.

L’evento nasce dall’idea di Luciana, volontaria nella struttura dagli anni ’90 che, con cura e dedizione, si occupa dell’accompagnamento degli ospiti con difficoltà di deambulazione e dona il suo tempo per intrattenere e fare compagnia a coloro che ne hanno il bisogno. La volontaria è sempre stata appassionata di moda e sartoria (nella sua vita professionale è stata una sarta e tutt’oggi è referente del laboratorio creativo di sartoria dedicato ai ragazzi dell’Istituto Salesiano di Varese) e con grande entusiasmo, dopo l’esperienza di sfilate al Centro diurno di via Maspero del Comune di Varese, proporrà, insieme al Servizio animazione, un evento speciale per tutti gli ospiti del Molina.

A sfilare saranno circa 20 ragazze, tra le quali alcune studentesse del laboratorio della scuola primaria di secondo grado dell’Istituto Salesiano; anche le dipendenti del Molina saranno coinvolte in questo evento diventando delle vere e proprie indossatrici per un giorno, avvolte in abiti da sera e abiti da sposa e accompagnate, per l’occasione, dai volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri.

«Sarà un pomeriggio diverso dal solito che vogliamo dedicare al benessere dei nostri residenti con le loro famiglie e un momento di divertimento e di festa per valorizzare sempre di più la partecipazione dei volontari e l’appartenenza alla nostra realtà», dicono gli organizzatori.

Saranno presenti all’evento l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Varese Roberto Molinari, la preside dell’Istituto Salesiano di Varese Paola Maraschi con la docente Virginia Violatto e il presidente della Fondazione Molina Carlo Maria Castelletti.

Un ringraziamento a Vincenzo Alauria e famiglia per l’impegno nella realizzazione di questo evento.

In caso di maltempo, l’evento si terrà presso il teatro della Fondazione.