Una staffetta solidale di 24 Ore nel centro di Varese: la nuova iniziativa di Ecorun e Gulliver

Sta per arrivare un altro evento sportivo (e solidale) nato dalla partnership tra EcoRun Varese e Gulliver: una staffetta di 24 ore che si snoderà tra le vie del centro di Varese, con un percorso ad anello di 6 chilometri. La partenza, prevista alle 12 di sabato 24 giugno, sarà in via Veratti angolo via del Cairo, mentre il termine della manifestazione è prevista, appunto, 24 ore dopo, domenica 25 giugno alle 12 alla sede del Centro Gulliver in via Albani 91.

GULLIVER ED ECORUN, 4 ANNI INSIEME

Sono quattro anni che Gulliver collabora stabilmente con il team di EcoRun. Una partnership consolidata. “Per gli eventi estivi – raccontano dal Gulliver – siamo giunti alla quarta edizione, se ricordiamo le Gulliver Virtual Race del 2020 e del 2021, con le prime staffette solidali. Poi sempre insieme anche in tutte le edizioni della EcoRun Varese, la festa dell’ecologia e dello sport”. L’obiettivo delle due realtà varesine è quello di sostenersi a vicenda, come ogni alleanza che si rispetti. Sempre con un “pallino fisso”: il binomio sport e solidarietà.

UN PROGETTO SOLIDALE COMUNE

Anche questa volta i fondi che si raccoglieranno per le iscrizioni alla corsa andranno a sostegno di un progetto solidale del Gulliver. Si chiama “Tutti in piedi sul divano” e si propone di rinnovare gli arredi degli spazi comuni delle comunità terapeutiche di via Albani. «È un progetto importante – sottolineano dal Gulliver – a cui abbiamo dedicato le nostre energie durante gli eventi sportivi di quest’anno, la Milano Marathon e la EcoRun Varese di aprile. Nuovi divani, tavoli, sedie, mobilio. Uno stile tutto nuovo, ma soprattutto attento alla sicurezza dei nostri ospiti. Il nostro obiettivo è rendere l’accoglienza e la permanenza dei nostri giovani ospiti più familiare e costruttiva possibile. Siamo infatti convinti che non ci sia sensazione più bella che quella di “sentirsi a casa”».

I LOCALI GLAMOUR DI VARESE SI METTONO IN GIOCO

L’evento sportivo vedrà il coinvolgimento attivo di alcuni tra i locali più glamour del centro di Varese. Si tratta di Cuba 1954 e Buosi Gelato. Per sostenere l’iniziativa hanno pensato il primo ad un aperitivo a base di succo di mirtillo, e il secondo ad una cheesecake ai mirtilli. Creati ad hoc per l’evento, verranno proposti alla clientela per tutto il weekend.

«Conosciamo l’operato di Gulliver e non possiamo che essere lieti di poter partecipare ad una iniziativa di questo genere – sottolinea Claudia Caleffi, titolare con Francesco Testa del locale Cuba 1954. È sempre arricchente sentirsi coinvolti e sensibilizzati verso tematiche tanto importanti quanto delicate, attraverso eventi sportivi che fanno sentire le persone doppiamente unite: in una gara che è, nello stesso tempo, un’azione benefica». Anche Juanita Lorenzon, titolare di Buosi Gelato insieme a Marco Buosi, parla dell’importanza di supportare i progetti solidali del territorio. «Siamo una realtà storica di Varese, desideriamo esserci per il nostro territorio a 360°, collaborando con coloro che lavorano con passione e professionalità, specie se mossi da una mission sociale».

Nelle giornate del 24 e 25 giugno, parte del ricavato delle due attività commerciali andrà a sostenere proprio il progetto solidale di Gulliver. I mirtilli, ingrediente principale delle due ricette, saranno rigorosamente quelli degli Orti di Bregazzana, celebre brand di Gulliver, sinonimo di agricoltura naturale secondo il metodo biologico, nonché punta di diamante di un progetto di prevenzione e reinserimento socio lavorativo, attraverso il contatto con la terra.

Continua poi, anche per questo evento, la collaborazione con lo Studio di Massoterapia Valentina Decataldo di Varese. Oltre a partecipare attivamente alla corsa, sosterrà con una propria donazione l’iniziativa. «Mi piace pensare di contribuire a portare benessere con il mio lavoro – evidenzia Valentina Decataldo, titolare dello studio di massoterapia. Gulliver si impegna costantemente per il benessere psicologico, noi cerchiamo di portare benessere fisico. Insieme curiamo mente e corpo».

COME CI SI ISCRIVE ALLA 24H STAFFETTA SOLIDALE

Per iscriversi cliccare su questo link, scegliendo la fascia oraria in cui correre (può essere indicata nelle note al momento dell’iscrizione) Per partecipare, è richiesta una donazione minima di 10€ a sostegno del progetto “Tutti in piedi sul Divano”. L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Varese. Per info: scrivere a comunicazione@gulliver-va.it oppure telefonare al numero +39 338 222 90 23