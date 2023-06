Una “tempesta contagiosa”, un successo lo spettacolo di Oplà a Tradate

Quando l’energia giovanile si unisce alla magia del teatro, nasce un capolavoro emozionante. Domenica 28 maggio al Cinema – Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone, Piazza Unità d’Italia 1 Tradate, sono andati in scena 23 adolescenti della scuola di teatro Oplà con lo spettacolo “La Tempesta – Futuri contagiosi”.

Oltre 300 persone in sala, di età diverse, tra cui tanti docenti degli stessi attori, hanno potuto assistere e partecipare incantati ad un’esperienza di teatro rara, coinvolgente e che creato una rara sensazione di connessione tra attori e spettatori.

Nella cornice della Tempesta di Shakespeare i ragazzi hanno sviluppato ed espresso la tempesta emotiva in cui si erano trovati durante il periodo del Covid-19 e ld tante difficoltà che loro e i loro coetanei stanno vivendo in questo periodo storico: una società sempre più incentrata sulla performance, anche a livello scolastico, che gli chiede di primeggiare su tutto e tutti, altrimenti non si è visti.

Un mondo in cui l’immagine ne fa da protagonista e dove se sei uguale agli altri è un problema, ma anche se sei diverso, insomma dove ti senti di non andare mai bene.

Una fragilità che sfocia nell’autolesionismo, perché dove tutto ti fa male non vedi altre vie che farti male da solo.

I ragazzi hanno parlato anche del loro futuro, grazie al viaggio verso l’isola di Prospero, l’isola del loro futuro appunto, un futuro avvolto da nebbia, ma che, come dice lo stesso Shakespeare, pieno di possibilità perché “è nello spazio e nel tempo di un sogno che è racchiusa la nostra breve vita, per cui godiamocela”.

Chi è Oplà?

Oplà è un’associazione culturale nata nel 2012 a Tradate dalla volontà di promuovere il teatro in tutte le forme. Propone e attua spettacoli teatrali e letture animate, cene con delitto, animazioni teatrali, corsi di teatro sia con adulti che con bambini e ragazzi. Oplà ha deciso di rimanere a lavorare nel territorio di Varese, perché ritiene che la provincia abbia bisogno di proposte di persone che lavorano al servizio della cultura.

Il valore principale che muove l’associazione Oplà è di credere che il teatro sia per tutti. Tutti possono avvicinarsi alla forma d’arte del teatro in tutte le sue sfaccettature: dallo spettacolo a un corso di recitazione. Oplà si fonda sull’idea che tutti possono mettersi in gioco e scoprire le proprie risorse espressive in un ambiente senza giudizio e liberante.

INFORMAZIONI SUL BANDO “GIOVANI SMART”

Il bando offre ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per favorire la ripresa della socialità e contrastare il disagio giovanile ed è cofinanziato con risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2021.

L’intenzione è quella di approfondire la complessa situazione vissuta dai giovani, cercando di leggerla da una prospettiva più ampia rispetto a quella che finora li ha considerati attori meno importanti all’interno di una situazione globale molto complessa.

L’obiettivo progettuale è costruire spazi fisici di operatività e altri di relazione che riescono ad attrarre giovani che vogliono sperimentare nuovi linguaggi comunicativi.

L’aspetto più significativo e importante di questa progettazione è il divenire patrimonio di comunità, dove far incontrare talenti e costruire, progettare innovazioni che sono in grado di arricchire le giovani generazioni e il territorio.