Erano più di cento le persone che hanno partecipato all’apericena organizzata da Camminiamo Insieme onlus per garantire i prodotti di prima necessità per il centro diurno il Viandante di via Bainsizza a Varese, che si occupa quotidianamente dei senza tetto a Varese.

Galleria fotografica Un’apericena per sostenere le attività del Viandante a Varese 4 di 6

Una serata a base di buon cibo, buon bere e buona musica che si è tenuta nella sede di Varesevive, in via san Francesco a Varese: ospiti speciali la TPS Band.

Per chi volesse ancora sostenere l’associazione l’IBAN è IT05M0306909606100000138467