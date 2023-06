Uomo trovato senza vita in casa a Varese, indagini in corso

Squadra mobile della Polizia di Stato di Varese al lavoro a Masnago, in via Petracchi. Un uomo di mezza età è stato trovato senza vita nel suo appartamento in un complesso a ridosso dell’oratorio del rione varesino. Al lavoro nella mattinata di mercoledì 7 giugno la polizia scientifica per i rilievi e per risalire alle regioni del decesso.