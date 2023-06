I food truck di Urban Lake Street Food invadono il lungolago di Arona

Da venerdì 9 a domenica 11 giugno la Pro Loco Arona riporta sul lungolago Caduti di Nassirya e Largo Alpini una grande festa, con Urban Lake Street Food.

Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione con eventi collaterali tra dj set e musica live, esibizioni di artisti di strada e giochi e laboratori per i bambini, il tutto con ingresso gretuito e orario continuato.

Un evento a cura di Pro Loco Arona con il Patrocinio del Comune di Arona e realizzato in collaborazione con Chocolat Pubblicità. Un grazie speciale ad AutoArona e Agenzia Generali Novara Laghi di Arona, partner della manifestazione.

Food truck

25 tra punti beverage e food truck, veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti, eventi musicali tra dj set e band live.

Tante le novità per questa edizione di Urban Lake Street Food, a partire dai truck food, sempre più selezionati e ricercati: come Ape Cesare con le sue irresistibili specialità romane e le nuove amiche de La Polpetteria ormai ospiti fisse di Antonella Clerici a “È sempre Mezzogiorno” o il nuovissimo food truck Truck & Roll che propone panini con carne affumicata alla griglia. Le novità sono affiancate dai più amati e intramontabili come le tapas e la paella di Las Bravas, i fantastici cannoli de Il Cannolo Eccellenza Siciliana o gli arancini di Wonderfood, gli hamburger di chianina di Billis. E poi il cartoccio di pesce fritto di Pirate on The Road o i panzerotti baresi di Qui e la Chef. Poi le specialità tipiche della cucina nostrana come le bombette e gli arrosticini di Zucchiati Food, la vera pizza napoletana di Nanninella, gli hamburger di Fassona Piemontese di Arts Burger, la pinsa romana di Wonderfood e la mitica Saccoccia Romana. Non possono certo mancare anche truck di cucina etnica come Picanhas Cube il vincitore indiscusso di Street Food Battle, la cucina messicana di Zaperoco, per chiudere in dolcezza con i Churros di Churritos, i dolci americani di Street Backery e il frozen yogurt dell’Azienda agricola Zagaglio. Scendono in piazza anche le “bionde” con Bavarese Prost Fest e un truck a tutto spritz per accompagnare i vostri aperitivi.

Gli eventi e la grande musica di Urban Lake Street Food

Venerdì 9 giugno

Musica live dal tetto dello Scania in compagnia di Luca Kyashan

Sabato 10

Serata da non perdere per gli amanti della grande musica e del calcio.

dalle 18.00 si susseguiranno grandi momenti di musica live con Andrea Pardi Zabala, Raffaele Kohler Swing Band, Alex Kid Gariazzo & Sballable Ensamble e BorderLobo e dalle 20.00 si accenderà il maxischermo per la finale UEFA Champions League.

Domenica 12

Aperitivo in musica con Bdabar per chiudere in bellezza questa tre giorni di grande musica e divertimento con i vinili di Dj Marvin.