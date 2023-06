Varese si prepara ad ospitare gli European Master Games 2027

Domani sera, mercoledì 7 giugno, all’interno della Commissione consiliare Area vasta, turismo e promozione territoriale, verrà presentata la convenzione che sarà stipulata tra IMGA (Masters Games Association) e la città di Varese, con i Comuni di Como e Lecco, per ospitare gli European Master Games 2027, l’evento multi sport dedicato ad atleti over 30. Le tre città infatti sono state candidate a livello regionale per essere le sedi dell’evento internazionale, con diverse discipline sportive che verranno disputate negli impianti dei tre territori. (foto dal sito https://www.emg2023.fi/)

«Prosegue il lavoro per potenziare la vocazione della città di Varese come meta del turismo sportivo internazionale. Un’opportunità che ha ricadute positive sia in termini di indotto sia a livello di visibilità – dichiara la vicesindaca Ivana Perusin -. I Master Games 2027 rappresentano infatti un’occasione ulteriore per consolidare la vocazione turistica del territorio e continuare a far convergere qui atleti e appassionati, con i loro staff e famiglie, in diversi periodi dell’anno. Una direzione che è in linea con quella intrapresa grazie ai campionati internazionali di canottaggio, che nell’ultima edizione hanno portato a oltre 20.000 pernattamenti in occasione delle gare, generando un’onda lunga sul turismo anche nei mesi successivi».

«Gli sport che verranno disputati grazie agli European Master Games comprendono un numero tra 18 e 30 discipline che verranno distribuite negli impianti delle tre città. Varese ha ottime probabilità di essere candidata ad accogliere diversi sport come hockey, gli sport del ghiaccio, basket, canottaggio e altri ancora – aggiunge il presidente della commissione Alessandro Pepe -. Un evento che pone in rilievo l’importanza di ragionare in termini di area vasta facendo sistema fra città per promuovere il territorio».

La convenzione è inerente diversi aspetti tecnici assegnati a ogni città per ospitare European Master Games 2027.