Velocità e beneficenza: a Monza la consegna dei fondi ad Admo Lombardia

Nel prossimo fine settimana (23-25 giugno) l’autodromo di Monza ospiterà una tappa del Campionato Italiano Gran Turismo (CIGT), competizione molto amata e partecipata anche per via della presenza di diversi piloti conosciuti al pubblico e di supercar da sogno che si danno battaglia sui circuiti italiani.

A margine delle gare però, sabato 24 giugno alle 12,15, si terrà una cerimonia speciale: quella dell’associazione Race To Donate APS nata per iniziativa di un varesino, Alessandro Marchetti, dedicata alla raccolta fondi a favore della lotta alle leucemie e alla sensibilizzazione verso la donazione di midollo osseo.

Nel corso dell’incontro i fondi raccolti negli ultimi mesi con la campagna “Più veloci della malattia” saranno devoluti ad ADMO Lombardia. I fondi provengono in particolare da una giornata organizzata a marzo sulla pista di Cervesina, in provincia di Pavia, nella quale i sostenitori del progetto hanno potuto – in cambio di una donazione – salire a bordo di un’auto da corsa ed effettuare alcuni giri emozionanti.

Marchetti ha scelto di sostenere questo impegno per via della esperienza personale: apprezzato pilota di rally e su pista Alessandro – classe 1974 – ha dovuto interrompere la propria attività sportiva nel 2020 dopo essere stato colpito da una leucemia linfoblastica acuta. Curato con successo tra Varese e Milano, dalla scorsa stagione il pilota gentleman (di mestiere è un apprezzato odontoiatra) è potuto tornare al volante delle amate vetture da corsa e a gareggiare nel CIGT con la scuderia Nova Race che ha sede a Jerago con Orago.

Sulle fiancate della sua Mercedes Amg GTCup (foto in alto: Acisport), come sulle altre auto usate in diversi contesti negli ultimi mesi, Marchetti ha ben fissato il logo di Race To Donate raggiungendo così un pubblico giovane e vasto come quello del CIGT. Alla cerimonia di Monza parteciperanno anche diverse autorità varesine a partire dal presidente di ACI Varese, Giuseppe Redaelli (che è anche alla guida dell’Autodromo di Monza), al fiduciario regionale Acisport Sandro Tibiletti, al presidente della commissione Welfare della Regione Emanuele Monti sino a Luca Magnoni, proprietario del team Nova Race e pilota a propria volta.