Vent’anni dopo la frana di Olona inaugurato il nuovo parcheggio nel borgo di Induno

Vent’anni dopo la frana, consolidato il versante a rischio idrogeologico e cambiata la destinazione d’uso si è chiusa nei giorni scorsi la non facile partita dell’area davanti alla chiesa dei Magi, nel borgo di Olona. Sabato mattina il sindaco di Induno Olona, Marco Cavallin, con assessori, consiglieri e cittadini ha finalmente tagliato il nastro del nuovo parcheggio della frazione, realizzato sull’area dove nel 2004 si verificò un doppio evento franoso, proprio nel punto dove si stava realizzando una palazzina residenziale di più piani.

Pochi mesi dopo la frana, cambiò l’amministrazione cittadina ed iniziò l’era di Mariangela Bianchi. I nuovi amministratori decisero che in quel punto non si sarebbe più costruito ed iniziò il lungo iter che ha portato alla realizzazione del parcheggio inaugurato sabato mattina.

Sull’area della frana intervenne prima la Regione Lombardia poi, quando si riuscì a mettere in sicurezza l’area, toccò al Comune effettuare una serie di interventi di consolidamento per eliminare il rischio idrogeologico prima di realizzare il parcheggio. Per questo, hanno spiegato gli amministratori cittadini, il parcheggio è costato circa 90mila euro, gran parte dei quali spesi proprio per l’intervento di messa in sicurezza della frana.

La nuova area di sosta ad oggi prevede nove posti auto, ma si sta già valutando la possibilità di ricavare altri tre o quattro stalli per aumentare le capacità del parcheggio.