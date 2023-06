Ventiquattr’ore di corsa per solidarietà: il 24 giugno si correrà la staffetta per il Gulliver

Appuntamento sportivo e solidale: dalle ore 12 di sabato 24 giugno alle ore 12 di domenica 25 giugno si terrà la 4° edizione della 24ore staffetta solidale. L’organizzazione è di EcoRun Varese, storico partner del Centro Gulliver di via Albani.

Il percorso sarà di circa 6 km nel centro cittadino di Varese e toccherà anche la nostra sede storica in Via Albani, 91.

Per partecipare, è richiesta una donazione minima di 10€ a sostegno del progetto “Tutti in piedi sul divano” per rinnovare gli arredi degli spazi comuni delle nostre comunità di via Albani.