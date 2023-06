Verso una provincia sempre più connessa e sostenibile: un incontro a Villa Recalcati

Mercoledì 7 giugno 2023 a partire dalle 9:00 Villa Recalcati di Varese si prepara ad accogliere un convegno incentrato sul tema della mobilità leggera promosso da Provincia di Varese in collaborazione con il Comune di Varese e gli altri partner dei progetti TI CICLO VIA (finanziato dal Programma UE Interreg Italia – Svizzera) e MOVE ON (finanziato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia).

L’obiettivo di questo evento sarà quello di sviluppare e promuovere un sistema integrato che favorisca la diffusione della mobilità leggera, coinvolgendo attivamente tutti i soggetti del territorio.

Aperto a enti locali, enti pubblici confinanti con la provincia di Varese, organizzazioni pubbliche del territorio, università, associazioni, professionisti, operatori del settore, aziende del trasporto pubblico e ferroviario, media, e molti altri, il convegno verrà suddiviso in quattro sessione, all’interno delle quali verranno toccati diversi temi che hanno a che fare con la mobilità leggera e il suo futuro nella provincia di Varese.

La partecipazione al convegno richiede la registrazione tramite il link bit.ly/registrazione-convegno , dove è possibile compilare il modulo di registrazione.

PROGRAMMA

9.00 – 9.30 Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti

9.30 – 10.00 saluti istituzionali e apertura dei lavori con Marco Magrini – Presidente della Provincia di Varese; Andrea Civati – Assessore alla Rigenerazione Urbana, Mobilità e Infrastrutture del Comune di Varese; Sergio Bernasconi – Vice Presidente Commissione Regionale Trasporti Mendrisiotto e Basso Ceresio; Mauro Vitiello – Presidente di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese; Sonia Amelotti – Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia – Svizzera; Marco Giovannelli – Direttore di Varese News e moderatore del convegno

10.00 – 10.15 “La rivoluzione della lentezza” con Paolo Pileri, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani – Politecnico di Milano

10.30 – 10.45 BIKE&WALK: dai progetti TI CICLO VIA e MOVE ON ad un piano provinciale per la mobilità leggera con l’Ufficio Sostenibilità Ambientale – Area Tecnica – Provincia di Varese

10.45 – 11.00 Pausa per organizzare i workshop

11.00 – 13.00 Workshop in sessioni parallele con la moderazione a cura di Varese News

Sessione n. 1: sviluppo e gestione del sistema ciclopedonale

11.00 – 11.30 interventi iniziali per avviare e stimolare il dibattito:

Ufficio Sostenibilità Ambientale – Area Tecnica – Provincia di Varese

Valerio Montieri – Studio Montieri Macchi

Alessandro Giacomel e Diana Giudici – Piùlento

11.30 – 13.00 Dibattito ed individuazione di obiettivi, impegni ed azioni prioritarie da condividere

Sessione n. 2: mobilità leggera per cultura e svago

11.00 – 11.30 interventi iniziali per avviare e stimolare il dibattito:

Federica Bianchi – Gruppo di ricerca VENTO – Dipartimento di Architettura e

Studi Urbani – Politecnico di Milano

Anna Deligios – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese

Gianni Biondillo – Architetto e scrittore

11.30 – 13.00 Dibattito ed individuazione di obiettivi, impegni ed azioni prioritarie da condividere

Sessione n. 3: mobilità leggera sistematica

11.00 – 11.30 interventi iniziali per avviare e stimolare il dibattito:

Elena Maggi – Dipartimento di Economia – Università degli Studi dell’Insubria

Stefano Zenoni – Assessorato Ambiente e Mobilità – Comune di Bergamo

11.30 – 13.00 Dibattito ed individuazione di obiettivi, impegni ed azioni prioritarie da condividere

Sessione n. 4: intermodalità e mobilità leggera

11.00 – 11.30 interventi iniziali per avviare e stimolare il dibattito:

Samuel Tolentino – Laboratorio di Politica dei Trasporti – Dipartimento di

Architettura e Studi Urbani – Politecnico di Milano

Daniele Colombo – Agenzia Trasporto Pubblico e Locale di Varese, Como e Lecco

11.30 – 13.00 Dibattito ed individuazione di obiettivi, impegni ed azioni prioritarie da condividere

13.00 – 14.15 Rinfresco presso la buvette di villa Recalcati

14.15 – 15.15 Restituzione dei risultati dei workshop: momento plenario di restituzione dei risultati del confronto tra i vari soggetti e dove vengono profilati per ogni tema affrontato i possibili obiettivi ed impegni sulla base dei quali sviluppare delle intese tra i soggetti del territorio per fare mobilità leggera in provincia di Varese ed oltre

15.15 – 15.30 Chiusura dei lavori con intervento finale di Provincia di Varese: Marina Rovelli – Consigliere Provinciale con delega alla Mobilità ciclistica e Turismo

