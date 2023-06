Vigili del fuoco sull’A8 per un furgoncino in fiamme tra Legnano e Castellanza

Furgoncino in fiamme sull’A8 in direzione Varese, tra gli svincoli di Legnano e Castellanza. Il mezzo ha preso fuoco verso le 13 di oggi, sabato 3 giugno, all’altezza del chilometro 17. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano: la squadra del distaccamento di via Leopardi ha spento il fuoco e messo in sicurezza sia il mezzo che l’area interessata.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’incendio si è sviluppato nel vano motore. Il conducente ha fatto appena in tempo ad accostare il veicolo in un’area di posteggio sicuro dell’autostrada. Una volta spente le fiamme i Vigili del Fuoco hanno supportate le operazioni del carroattrezzi. Nel contempo è stata allertata la Polizia Stradale di Busto Arsizio che si è anche occupata di gestire la viabilità durante la rimozione del mezzo.