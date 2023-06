Villa Cortese batte Pavia e vola in B1 sotto gli occhi di Paola Egonu

Villa Cortese batte per 3-1 Pavia e conquista la promozione in B1. Un salto di categoria meritatissimo per la crescita mostrata da un gruppo partito a settembre in sordina, ma diventato mese dopo mese sempre più forte e unito. Sotto gli occhi di Paola Egonu, affezionata tifosa di Elli e compagne in virtù del forte legame con la famiglia Lualdi, Villa Cortese ha giocato una gara perfetta per intensità, lucidità e carattere, schiantando Pavia, alla quale non è bastata l’esperienza di elementi come Pagnin, Sala e Cagnoni.

E la storia si ripete. Nel 2020/21 la promozione dalla C alla B2, nel 2022/23 ecco il bis col salto in B1.

PRIMO SET – Villa Cortese azzanna subito il match con un perentorio 6-0 murando a ripetizione le attaccanti pavesi con la coppia Rigon-Elli e lasciando andare il braccio senza paura. Il GSO vola fino al 10-3, le ospiti provano a tornare in scia (10-7) ma è un incredibile turno di battuta di Lualdi (3 ace a fila) a ridare grande vantaggio al GSO (16-7) che poi continua a mandare fuori giri la ricezione dell’Universo In Volley (19-11 con l’ace di Ferravante) chiudendo in totale controllo.

SECONDO SET – Questa volta la partenza a razzo è di Pavia, che con Sala a fare male in fast scappa sull’1-5. La squadra di coach Lualdi ha la capacità di non smarrirsi e la pazienza di ricucire il gap agganciando la parità a quota 14 (muro di Rigon su Maggi). Le padrone di casa difendono tutto e tentano anche la fuga (16-14 e 19-17) ma Pagnin e compagne tengono botta e rimettono anche la testa avanti (20-21 con Sala). Da batticuore il finale: il GSO va sul 23-21 (ace di Olivares e Elli), Pavia impatta sul 23 pari con Sala in battuta ma un errore di Migliore e un “murone” di Lualdi ancora sulla banda pavese stampano il 25-23.

TERZO SET – Il match continua a regalare grandi emozioni. Né il caldo né la stanchezza frenano Villa Cortese che prende subito il controllo delle operazioni dettando il ritmo grazie alla solita pericolosità dai 9 metri (6-4 con ace di Ottaviani) e all’efficace lavoro a muro. Sul 14-10 il grosso sembra fatto ma un passaggio a vuoto delle cortesine tiene in vita le ospiti (14-16). Il GSO impatta in due occasioni (17 pari e 20 pari) ma il finale è tutto dell’Universo In Volley che con la solidità di Sala chiude 20-25.

QUARTO SET – Villa Cortese riversa subito in campo tutta la sua rabbia e piazza un 6-0 lampo con la solita ricetta battuta-muro-difesa. Pavia imbarca acqua in ricezione ed è in balia delle cortesine che viaggiano cattive e spedite verso il traguardo. Un tap-in di Lualdi mette la firma sul 12-5 ed un ace della palleggiatrice di casa (16-7) accende di fatto la festa sulle tribune con Villa Cortese che taglia in maniera trionfale il traguardo. Migliore spedisce out un appoggio in bagher ed è B1.

Paola Egonu ( foto dalla pagina Facebook della Villa Cortese Volley

LE VOCI

Clarissa Elli (schiacciatrice e capitano del Villa Cortese): «È stata una battaglia dal primo all’ultimo punto. Siamo state brave, abbiamo spinto tantissimo in avvio, cosa che non ci è riuscita nel secondo e nel terzo set col punto a punto avvincente da dentro ma anche fuori dal campo. Abbiamo fatto quel che ci eravamo prefissate: rimanere lucide quando siamo andate avanti nel punteggio. È stato bellissimo».

Villa Cortese-Universo In Volley Pavia 3-1 (25-13, 25-23, 20-25, 25-15)

VILLA CORTESE: Lualdi 10 (2 muri, 5 ace), Elli 10 (1 muro), Olivares 10 (3 muri, 3 ace), Rigon 7 (2 muri), Ferravante 18 (1 muro, 2 ace), Ottaviani 17 (6 muri, 2 ace), Franchi (L), Ferrario. N.e. Battilana, Rigaldo, Colombo (L2), Ballarino. All. Lualdi.

Errori: 21. Muri: 15. Ace: 12.

RISULTATI: San Giorgio Piacentino-Villa Cortese 1-3, Universo In Volley Pavia-San Giorgio Piacentino 3-0, Villa Cortese- Universo In Volley Pavia 3-1.

CLASSIFICA: Villa Cortese punti 6; Pavia 3; San Giorgio Piacentino 0.