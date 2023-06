“Water For Future”: le classi vincitrici del contest premiate a Villa Recalcati di Varese

Sono stati annunciati nella giornata di lunedì 5 giugno a Villa Recalcati di Varese, nel corso della Festa della Sostenibilità, i vincitori del contest “Water For Future”, iniziativa promossa dal Comitato Scientifico Green School indirizzata alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Varese, realizzata con il contributo di Alfa srl, gestore del servizio idrico integrato in provincia di Varese, e la collaborazione della Riserva della Biosfera “Ticino Val Grande Verbano”.

Ad aggiudicarsi il premio nella categoria “fotoreportage” la classe 4 LES del Liceo Sereni di Laveno con il lavoro dal titolo “Una goccia di serenità”. Nella categoria “videoreportage” è la classe 4VS (sez. audiovisivo) del Liceo artistico Candiani di Busto Arsizio a classificarsi al primo posto con il lavoro “Vita senz’acqua”. Le classi vincitrici riceveranno un contributo di 500 euro destinato all’acquisto di attrezzature didattiche e una visita didattica presso il Joint Research Centre della Commissione Europea di Ispra.

Complessivamente, sono stati 24 i lavori realizzati per il contest, promosso con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche ambientali e far emergere l’importanza che l’adozione di buone pratiche potrebbe avere per limitare gli effetti dei cambiamenti climatici. In particolare, il focus è stato sugli effetti che i cambiamenti climatici recenti hanno sul nostro territorio e in particolare come stanno agendo su una delle risorse più importanti del nostro pianeta, l’acqua.

La valutazione degli elaborati è avvenuta in due fasi. Dall’1 al 21 maggio sono stati pubblicati sul canale sul canale Instagram del Programma Green School dove gli utenti hanno potuto esprimere la propria preferenza in favore dei lavori che hanno ritenuti migliori e più meritevoli. In seguito, i 10 reportage fotografici e i 10 reportage video che hanno ottenuto più like sono stati sottoposti a una commissione di valutazione composta dai referenti di Comitato Tecnico Scientifico Green School, Alfa e Riserva MAB.

Al contest hanno partecipato 9 scuole secondarie di secondo grado della provincia di Varese: IIS Andrea Ponti di Gallarate, IIS Ludovico Geymonat di Tradate, Licei di viale dei Tigli di Gallarate, Liceo Artistico “A. Frattini” di Varese, Liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio, Liceo Scientifico Marie Curie di Tradate, Liceo Sereni di Laveno Mombello, Scuola Europea di Varese, The International Academy – ACOF Olga Fiorini di Busto Arsizio.