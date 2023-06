Weekend ad Angera con la festa della Gido, il mercato e gli eventi al Museo

Giochi, musica, divertimento e shopping: il fine settimana di Angera è ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Sono diverse infatti le occasioni per trascorrere del tempo sul Lago Maggiore. A partire da domani sera, venerdì 9 giugno, dalle 19, torna la Festa in riva al Lago Maggiore organizzata dall’Associazione Gido Mobiglia ONLUS (qui il programma completo) con musica, clown, truzzi volanti e tante altre occasione di intrattenimento per grandi e piccini sui pratoni di fronte al Palazzo Comunale. Si tratta di un appuntamento tradizionale dell’estate angerese, organizzato grazie al contributo di moltissimi volontari.

La festa si concluderà domenica sera con collegamento tramite maxi schermo per la finale di Champions League. Lo stand gastronomico sarà attivo alla tensostruttura per tutta la durata della manifestazione il ricavato sarà devoluto in beneficenza. L’associazione Gido contribuisce infatti ogni anno alla realizzazione di progetti di solidarietà e di aiuto per iniziative legate alla comunità e alle persone più bisognose.

Domenica 10 giugno sul lungolago Piazza Garibaldi saranno presenti per tutto il giorno gli ambulanti del mercato settimanale del giovedì, arricchito dagli stand di artisti creativi, hobbisti e artigiani dell’Associazione Mani Magiche.

Sia sabato che domenica il Museo Archeologico di Angera in via Marconi 2 accoglie grandi e piccini per visite guidate gratuite dalle 14.30 alle 18.30. Rincordiamo infine che l’Infopoint Turistico è aperto dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 in Piazza della Vittoria, accanto all’imbarcadero, ed è a disposizione per illustrare le prime passeggiate estive gratuite offerte dal Comune e raccogliere le prenotazioni. La Biblioteca rimarrà chiusa dal 12 al 16 giugno con riapertura il 19 giugno.