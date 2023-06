Weekend di festa al Parco Alto Milanese con la nuova “Stanza nel bosco” e la Pam Race

Il parco Alto Milanese spalanca la sue porte tra didattica, sport e divertimento. E lo fa con un doppio appuntamento nel prossimo fine settimana. Il polmone verde che si estende tra Legnano, Busto Arsizio e Castellanza con la complicità di “amici” come il Rotary club Parchi Alto Milanese sta diventando sempre più amato e vissuto dalla comunità. Per far crescere quest’affetto il consorzio del Pam guidato da Davide Turri ha dato spazio a progetti come la “Stanza nel bosco” e il “Percorso didattico con biblioteca botanica”. Due iniziative che verranno inaugurate nel pomeriggio di sabato 10 maggio attraverso una passeggiata. Un appuntamento, quest’ultimo, che sarà preceduto dalla seconda edizione di “Tour d’estate sotto le stelle” il doppio evento podistico organizzato dall’associazione Runner Legnanese e da Sport + di Rescaldina. La prima corsa, la Pam Race, si terrà infatti venerdì 9 giugno e partirà dalla pista d’atletica di via Pace a Legnano; la seconda invece sarà venerdì 16 giugno al center Melzi.

Le iniziative sono state presentate martedì 6 giugno nella sede del consorzio Parco Alto Milanese. A presenziare con il presidente Turri anche i due consiglieri: Flavio Castiglioni e Matteo Mascheroni. Con loro Andrea Pigni presidente della commissione Ambiente del Rotary club Parchi Alto Milanese con il consigliere Francesco Eucherio: entrambi si sono dichiarati soddisfatti nell’aver «potuto realizzare un progetto così importante. Di certo come club restiamo disponibili nel partecipare anche in futuro a nuove proposte volte a migliorare ed arricchire questo spazio». Al tavolo anche Annalisa Bombelli presidente del Runner Legnanese realtà organizzatrice del “Tour d’estate sotto le stelle”: «Torniamo a correre al Pam con una gara non competitiva serale pensata per tutte le età. L’intento è quello di far festa».

Dieci totem e la stanza didattica

Il percorso didattico composto da dieci totem, che a breve saranno collocati lungo il percorso principale del Pam è frutto di un progetto realizzato attraverso il coinvolgimento degli studenti del Liceo Artistico Candiani e del Liceo Scientifico Tosi (due istituti di Busto Arsizio). I ragazzi sono stati chiamati a partecipare all’inziativa così da poter realizzare dei panelli esplicativi dedicati a dieci temi come “Il roccolo”, “La quercia e il cervo volante”, “La robinia o acacia”, oppure “La Cascinetta”. Senza dimenticare “La stanza nel bosco”: lo spazio didattico dedicato ai piccoli e alle scuole che si trova vicino alla Baitina. La grafica di questi totem è stata realizzata dalla studentessa Francesca del Corso i cui elaborati «hanno superato la selezione – spiega Turri -. Il progetto grafico segue la scia di quella già creata da Luca Binaghi: grafico che ha realizzato la mappa del parco. Tutti i panelli hanno un Qr- code pensato dai liceali dello scientifico, attreaverso il quale i fruitori potranno accedere a video, informazioni e anche giochi. L’intento è quello di coinvolgere i cittadini di tutte le età, creare un legame sempre più forte con il parco». Il percorso nel bosco accompagnato dai totem sarà presentato alle 16 di sabato 10 giugno con una passeggiata alla quale «sono tutti invitati» precisa Turri. Poi alle 17 ci sarà il taglio del nastro de “La stanza nel bosco”: «Quest’aula didattica il cui pavimento è composto da foglie cortecce e le sedute sono in legno è stata realizzata là dove un tempo c’erano delle querce rosse. Alberi che furono sradicati da una tromba d’aria. In quest’aula si potranno realizzare lezioni per i più piccoli, ma potrà diventare anche un luogo di lettura oppure uno spazio per spettacoli».

Pam Race

La serata inizierà alle 19:30 presso il Campo di via della Pace a Legnano con una sfida non competitiva riservata a bambini e ragazzi dagli 0 ai 12 anni e a seguire la corsa non competitiva di 5,1km attraverso il Parco Alto Milanese con partenza e arrivo sempre dalla pista di atletica di via della Pace. «La speranza – spiega Bombelli – è quella di richiamare più associazioni del territorio per consolidare quest’appuntamento. Arricchirlo con altre tappe e appuntamenti: perchè solo l’unione fa la forza. La collaborazione con Sport + di Rescaldina ha proprio quest’obbiettivo».