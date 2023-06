Welfare aziendale: il tema del primo incontro di formazione del Comitato Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio

La formazione quale elemento chiave per avviarsi su un percorso di imprenditorialità consapevole ed economicamente sostenibile: parte da questa constatazione un ciclo di incontri di informazione e supporto per le imprese stesse e gli aspiranti imprenditori promosso dal Comitato Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio in collaborazione con Rete al Femminile Varese. Il focus formativo e informativo sarà su tematiche chiave per l’avvio, lo sviluppo e il consolidamento d’impresa: welfare, conciliazione sfera privata e lavorativa, educazione finanziaria e educazione digitale.

«Le imprese avviate da donne fanno ancora fatica ad emergere – spiega la presidente del Comitato Imprenditoria Femminile di Camera di Commercio Varese, Ilaria Broggian – e spesso, nella fase di avvio, riscontrano qualche difficoltà in più. È vero, c’è ancora molta strada da percorrere, ma quello che finalmente stiamo osservando è una cresciuta sensibilità sul tema da parte del mondo economico varesino nel suo complesso: probabilmente, è questo il primo frutto dell’attenzione che Camera di Commercio, Provincia e associazioni di categoria stanno ponendo sul tema. E non si tratta di un’attenzione legata esclusivamente ai contributi che si possono ottenere in tema di parità di genere, ma anche della presa di coscienza dei vantaggi oggettivi che se ne possono ricavare. Resta, però, la necessità di accrescere competenze e capacità operative grazie anche a percorsi di informazione e supporto adeguati».

Da qui, allora, il ciclo di iniziative che prenderà il via lunedì 5 giugno con un appuntamento dedicato al tema “Welfare aziendale: vantaggi per amministratori e dipendenti”. L’appuntamento è per le 17 nella sede camerale di piazza Monte Grappa, nel cuore di Varese, e sarà l’occasione per un momento di informazione e formazione su un tema decisivo per l’avvio, lo sviluppo e il consolidamento d’impresa, quale appunto il Welfare: lo strumento verrà presentato a livello sia normativo, sia operativo, con un approfondimento sulle opportunità e i vantaggi offerti alle imprese.

Dopo i saluti introduttivi di Ilaria Broggian, sono previste le relazioni sul welfare aziendale del presidente provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, Michele Frattini, e di Rosanna Codogni, welfare manager. Toccherà poi a Selene Chiodin, leader di Rete al Femminile Varese, illustrare uno strumento di check up welfare gratuito. A seguire, le pillole informative sulla certificazione della parità di genere, a cura di Camera di Commercio, e sulle opportunità di inserimento lavorativo, a cura di Fondazione Felicita Morandi.

«La collaborazione con Camera di Commercio è preziosa – dice Selene Chiodin, leader di Rete al Femminile Varese – per creare occasioni di formazione e confronto così da migliorare le competenze e fare networking, raccontando la nostra associazione per quello che è: una realtà che raggruppa imprenditrici e professioniste business-oriented, attenta al territorio e capace di creare legami positivi per tutti».

La partecipazione all’incontro di lunedì 5 giugno è gratuita, iscrizioni online sul sito www.va.camcom.it sotto la voce “Prossimi eventi”.