Il consiglio regionale boccia la proposta di Licata di uno svincolo a Gazzada dalla Pedemontana verso la A8

Nel corso della tre giorni di seduta di bilancio del Consiglio Regionale della Lombardia, il gruppo “Azione- Italia Viva”, e in particolare del Consigliere Giuseppe Licata, ha avanzato l’Ordine del Giorno che ha come oggetto la realizzazione dello svincolo di Gazzada per eliminare le quotidiane code di auto provenienti dalla tangenziale di Pedemontana verso il lago di Varese e l’autostrada A8. Un’esigenza manifestata dal territorio negli incontri a cui il Consigliere ha partecipato con i sindaci e recentemente con il presidente della provincia di Varese.

«La mia proposta- interviene Licata- è la redazione di un nuovo progetto dello svincolo di Gazzada tra la tangenziale Pedemontana di Varese e l’autostrada A8, che sia meno impattante sul piano paesaggistico e finanziariamente sostenibile rispetto a quello approvato proprio da Regione Lombardia nel 2012 e mai realizzato per una presunta mancanza di risorse.

Non mi ha stupito il voto contrario della coalizione di centro-destra di oggi perché s’inquadra in una chiusura della maggioranza verso tutte le proposte arrivate dalle opposizioni in sede di assestamento di bilancio, comportamento assolutamente censurabile che abbiamo stigmatizzato in aula. Devo tuttavia riconoscere il valore del voto a favore alla mia proposta, oltre che da parte di tutti i consiglieri di opposizione, anche da parte di alcuni consiglieri di maggioranza del varesotto, precisamente Luigi Zocchi (FDI) e Luca Marrelli (Lombardia Ideale), a dimostrazione che quella su Pedemontana è una battaglia territoriale prima che politica. Inoltre, a chiusura del mio intervento, l’Assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi ha espresso un’apertura alla valutazione di un nuovo iter per la progettazione e successiva realizzazione dell’opere: è questo un punto di partenza su cui lavorare insieme ai soggetti istituzionali e alle associazioni di rappresentanza della provincia di Varese”, conclude.