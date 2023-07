La grande esercitazione in forra del soccorso alpino: a Domodossola anche tecnici lombardi

L’uscita sbagliata nel mezzo del maltempo in arrivo. Il piede messo male per fare il selfie impossibile. La caduta dall’alto nella convinzione di vere quasi raggiunto la meta per un bagno fuori stagione.

Tre scenari reali avvenuti in passato, per altrettanti infortuni gravissimi, alcuni anche mortali, successi appunto non sull’Himalaya ma in provincia di Varese, sulle montagne dietro casa, a volte in luoghi a poche decine di metri da dove si parcheggia l’auto.

Dunque per i soccorritori anche di casa nostra è fondamentale tenersi in allenamento per interventi la cui attivazione dura pochi minuti e che catapulta i tecnici del Cnsas, il Soccorso alpino, di volta in volta in scenari differenti dove solo la preparazione. la conoscenza perfetta dei presidi, da a adattare a ciascuna uscita, può fare la differenza.

Per questo nello scorso week-end, nelle forre della Valdossola, si è tenuto un addestramento inter-regionale che ha visto coinvolti tecnici forra del Piemonte e della Lombardia. L’addestramento è un importante momento di confronto, aggiornamento e messa a punto delle tecniche di progressione ed evacuazione dalla forra, degli infortunati.

I tecnici forristi, supportati da una squadra di tecnici a terra e da alcuni sanitari (abilitati per il soccorso in forra) hanno simulato nel Rio Rasiga e nel Torrente Isorno, due interventi reali. La base logistica, grazie alla concessione del comune di Domodossola, è stata allestita presso la sede comunale di PC.