Parchi e giardini per valorizzare il turismo, un convegno a Ville Ponti

Aprire il confronto fra tecnici, amministratori, imprese, ricercatori e cittadini per migliorare la qualità del verde come fattore di benessere, resilienza e attrattività dei nostri centri urbani.

E condividere, in anteprima nazionale, i criteri di certificazione dei “Parchi della salute”: lo standard che punta a evidenziare le caratteristiche ottimali, dal punto di vista agronomico, progettuale e gestionale, di parchi e giardini nella protezione della salute pubblica.

Arriva a Varese martedì 18 luglio (ore 9.00-13.00, Centro Congressi Ville Ponti) il tour del “Libro Bianco del Verde”: il progetto promosso da Assoverde e Confagricoltura che, durante gli ultimi due anni, sta stimolando nelle regioni italiane il dibattito intorno alla corretta pianificazione, progettazione, gestione e manutenzione della natura nelle nostre città nonché intorno agli scenari della smart city integrata nei processi ecosistemici.

Il convegno di Varese, intitolato “La Salute è Verde – Il Verde è Salute”, segna un’importante tappa nel cammino del Libro Bianco del Verde al quale partecipano l’associazione Kèpos, promossa da Assoverde e Confagricoltura per diffondere la cultura del verde, il Crea, gli Ordini professionali e, in questa occasione, la Camera di Commercio di Varese.

Durante la mattinata infatti, alla presenza fra gli altri di Attilio Fontana (presidente della Regione Lombardia), Marco Magrini (Presidente Provincia di Varese), Davide Galimberti (sindaco di Varese) e Maria Chiara Gadda (Vice Presidente della Commissione Agricoltura, Camera dei Deputati), si discuterà su “Parchi e giardini nella valorizzazione turistica del territorio: natura, salute e benessere”.

Sarà l’occasione per presentare in anteprima nazionale i criteri misurabili e certificabili che Assoverde e Confagricoltura propongono alle pubbliche amministrazioni perché investano su aree verdi che generino salute nelle persone, negli animali e nei vegetali: «Si tratta di un’esperienza inedita a livello internazionale – dice Rosy Sgaravatti, presidente di Assoverde – che prevede un sistema di indicatori messi a punto da un tavolo tecnico di grande levatura scientifica che punta a produrre una norma di riferimento nel campo della qualità e cura del verde. Gli studi riportati nel Libro Bianco del Verde, grazie agli oltre 50 autori che vi hanno lavorato, dimostrano il nesso tra rinaturalizzazione urbana e salute dei cittadini. Ora, con la certificazione, intendiamo guidare i Comuni e gli operatori del verde perché intraprendano questa strada con l’attenzione e le competenze che richiede». Nel pomeriggio invece, dalle 15.00 alle 17.00, è prevista (fino al numero massimo consentito) la visita guidata del Parco Ville Ponti, un parco secolare di 56mila metri quadrati in stile inglese da dove si domina l’intera città di Varese.

«Finalmente ora non ci sono più scuse da parte delle pubbliche amministrazioni su come si deve affrontare il problema del verde – spiega Massimo Mattavelli, Presidente Sezione Florovivaistica di Confagricoltura Lombardia – Ora ci sono delle linee guida ben precise, realizzata da tecnici e operatori molto preparati in materia. Adesso bisogna agire, attendiamo con fiducia un riscontro da parte di tutti gli enti al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso parchi più salutari, più vivibili e più fruibili».

Aggiunge Giacomo Brusa, presidente di Confagricoltura Varese: «Questo percorso è iniziato per sensibilizzare le persone e gli enti intorno a un tema fondamentale. Il verde, infatti, è parte della nostra vita e le piante sono gli organi viventi che ci danno ossigeno, un aspetto che molti dimenticano. Convegni come questo servono a riportare il verde al centro della vita dell’uomo e delle città, dei luoghi pubblici e degli ambienti di lavoro. Soprattutto dobbiamo ricordare che ci sono persone che lavorano, professionisti che dedicano la vita e impegnano capitali per curare e promuovere il verde, con la salute e il benessere che porta, al fine di renderlo fruibile da tutti».

Il convegno rappresenta inoltre il primo evento pubblico al quale partecipa Kèpos, come spiega il presidente Francesco Maccazzola: «La nostra associazione comincia a muovere i propri passi proponendosi, nel contesto dell’esperienza avviata con il Libro Bianco del Verde, come la “casa” di tutti coloro che vogliano partecipare alla costruzione di una cultura evoluta del verde, capace di riconoscere quanto di fondante ci sia nei processi di rigenerazione e rinaturalizzazione dei nostri ambienti di vita. Partiamo piccoli ma forti e presentiamo da subito i criteri per certificare i Parchi della Salute. Con la speranza, l’ambizione e la volontà di essere un terreno di confronto per tutti, un’associazione ambientalista con i piedi per terra, utile a riscoprire i valori che animano l’attività dei giardinieri e dei contadini».

Tutto in una cornice di grande pregio, come il Centro Congressi Ville Ponti della Camera di Commercio di Varese: «Accogliamo nel nostro Centro Congressi Ville Ponti, un autentico gioiello architettonico e ambientale un’iniziativa che vuole offrire un’occasione di analisi e approfondimento sulle modalità per radicare e diffondere, a livello individuale e collettivo, un’adeguata “cultura” del verde e della sua “cura” – spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello – Questo è tanto più importante su un territorio come il nostro che si caratterizza proprio per un’elevata qualità in tema green. Un patrimonio fatto di vallate prealpine, parchi urbani, laghi e corsi d’acqua che occorre non solo preservare, bensì valorizzare al meglio anche in una logica di corretta promozione turistica».

Il programma completo al convegno è a questo link. L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria.