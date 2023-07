Quasi diecimila spettatori per il Varese Summer Festival

Si e’ concluso ieri sera, domenica 30 luglio, con il tributo ai Pink Floyd “Pink Floyd History”, il Varese Summer Festival, organizzato da AD Management srl e Teatro di Varese con il patrocinio del Comune di Varese, nella suggestiva cornice dei Giardini

Estensi.

Sono stati oltre 9.500 gli spettatori che dal 19 al 30 luglio hanno seguito gli 8 appuntamenti tra musica e teatro con Drusilla Foer, Alice, Goran Bregovic, Francesco Gabbani, Katia Follesa e Angelo Pisani, Stefano Bollani e i due tributi Morricone Film History diretto da Simone Giusti e Pink Floyd History – The Dark Side Orchestra, con circa 8000 biglietti venduti su Ticketone e circa 1500 biglietti venduti al botteghino. Mentre sono stati ben tre i sold out: in ordine di tempo, Goran Bregovic, Katia Follesa e Angelo Pisani e Stefano Bollani.

«Una scommessa vinta, con una manifestazione che ha puntato su una proposta culturale di alto profilo e che è stata molto apprezzata sia dai varesini e sia dai tantissimi giunti da fuori città – ha commentato l’assessore alla Cultura Enzo Laforgia – riempiendo la platea negli

otto appuntamenti e al tempo stesso conciliandosi bene con gli altri eventi culturali in città, mostrando di fatto come avere un calendario ricco di proposte culturali di qualità possa portare beneficio al settore nel suo insieme. Un doveroso ringraziamento va ad Alessandro De Luigi e alla sua squadra e ai tanti, a partire dallo straordinario staff dell’Ufficio Cultura, che hanno gestito con professionalità e competenza l’enorme massa di pubblico, preservando la delicatezza e la bellezza dei Giardini Estensi».

«Una manifestazione di grande importanza, all’altezza della preziosità dei Giardini Estensi – Ha spiegato Filippo De Sanctis, direttore del Teatro di Varese – Ed è importante sottolineare anche come il pubblico sia stato altrettanto rispettoso dell’organizzazione circa il luogo di particolare pregio in cui il festival si è svolto rendendo l’iniziativa perfettamente sostenibile, nonostante la grande affluenza».

Un dato significativo del festival è la provenienza del pubblico: il dato di vendita con

oltre l’80% di acquisti sul circuito Ticketone ha confermato che una parte consistente di spettatori provenisse da fuori città indicando una percentuale di oltre il 40% di spettatori provenienti da fuori provincia e fuori regione: tra le altre Liguria, Sardegna, Trentino , Piemonte, Lazio, Emilia Romagna.

«Il festival ha sostenuto concretamente il flusso turistico a cui in fase di progettazione abbiamo puntato, in sintonia con il Comune di Varese, elaborando una programmazione con spettacoli dal target trasversale e di alto profilo che potessero valorizzare il luogo ed offrire al pubblico momenti di svago ed occasione per godere di momenti di teatro e musica in una cornice suggestiva come quella dei Giardini degli Estensi – sottolinea Alessandro De Luigi direttore della AD Management, agenzia specializzata nell’organizzazione di eventi musicali e teatrali che ha organizzato il festival – Come organizzazione siamo soddisfatti, ringraziamo il Comune di Varese per la preziosa collaborazione e ringraziamo i cittadini ed il pubblico per l’entusiasmo dimostrato. Personalmente ci tengo a fare un particolare ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato in questi mesi ed in questi giorni sul campo per la migliore organizzazione del festival, da un lato allo staff della AD Management srl con cui condivido il percorso della agenzia a 360°, dalla produzione alla comunicazione, dall’altro, in modo speciale, alla mia squadra del Teatro di Varese, un grazie a Filippo, Francesco, Licia, Vanessa, Mario, Pamela, Samuele».