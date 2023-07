Temporali, vento e grandine: in arrivo una notte di allerta meteo arancione

Dopo il grande caldo un intervallo di forte instabilità. È quello che prevede la Protezione Civile di Regione Lombardia per le prossime ore, con uno scenario che ha portato ad emettere un bollettino di allerta arancione.

“Dal tardo pomeriggio di martedì 11 luglio si attende una moderata probabilità di rovesci e temporali sui rilievi prealpini e alpini, tendenti ad estendersi verso Est e con possibile interessamento delle zone di Alta Pianura nella notte di mercoledì”. I modelli stimano “fenomeni che potranno essere anche strutturati e di forte intensità, caratterizzati da precipitazioni localmente intense, forti raffiche di vento (oltre 90 km/h) e grandine di medie-grosse dimensioni”.

Per mercoledì “dalla mattinata fenomeni in attenuazione e generale estinzione, ma dal tardo pomeriggio prevista nuova instabilità sulle zone settentrionali, in aumento in serata con nuovi rovesci o temporali anche intensi, in particolare su zone alpine e prealpine nord-occidentali”.

Stando a questa situazione la protezione civile ha emesso un bollettino di allerta arancione per temporali forti sull’area dei laghi e delle prealpi varesine a partire dalle 20 di martedì fino alle 8 della mattina successiva. Per l’area di pianura del cosiddetto nodo idraulico di Milano -che comprende quindi anche basso Varesotto e Altomilanese- l’allerta sarà in vigore nelle stesse ore ma di codice giallo.