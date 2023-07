Un’altra notte di temporali in arrivo, allerta gialla della Protezione Civile

Ancora tuoni, fulmini, acqua e grandine. È questo che prevede la Protezione Civile di Regione Lombardia per la notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio. È stata infatti diffusa una nuova allerta meteo per i temporali di colore giallo, quindi per una criticità ordinaria

“Per la giornata di mercoledì -si legge nel bollettino- è previsto sviluppo di rovesci e temporali sui rilievi, in possibile estensione alla pianura tra il tardo pomeriggio e la notte su giovedì. In particolare, dalla serata, si attendono fenomeni convettivi sui settori di pianura centro occidentale, in successivo spostamento verso Est”.

Secondo i modelli l’intensità delle precipitazioni sarà “in un contesto di minore instabilità rispetto al giorno precedente” che, ricordiamo, ha portato a decine di interventi dei vigili del fuoco oltre alla sospensione del concerto degli Articolo 31 a Legnano. Tuttavia “i fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità e organizzati in strutture in grado di generare forti raffiche di vento lineari e grandine di piccole o medie dimensioni. Venti in prevalenza deboli, salvo raffiche localmente forti in prossimità dei passaggi temporaleschi”.

Per la giornata di giovedì invece “sulla regione insisterà un flusso umido e instabile di correnti occidentali che manterrà attivo un contesto favorevole all’innesco di temporali. Dalle prime ore della notte fino alla tarda mattinata, i temporali risulteranno più probabili sui settori prealpini e di pianura centro-orientali. I temporali potranno risultare localmente di forte intensità e causare forti raffiche di vento lineari e grandine di piccole o medie dimensioni”.

Per le prossime ore l’allerta gialla riguarderà per il nostro territorio l’area di pianura, quella del cosiddetto nodo idraulico di Milano. Scatterà alle 18 di mercoledì sera e rimarrà in vigore fino alle 6 del mattino di giovedì.